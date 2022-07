Jane Lynch Is 62 (Photo: lev radin / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY (7/14) to P1 RESEARCH's KEN BENSON, industry veteran FELICIA SWERLING-SUSLOW, former ATLANTIC RECORD’s MARY CONROY, KVOK-KRXX/KODIAK, AK OM CHUCK “DJ MANIC” WRIGHT, consultant KEVIN KNEE, BILL YOUNG PRODUCTIONS’ RUSS SHAINLINE, TOWNSQUARE/PORTSMOUTH, NH OM SARAH SULLIVAN, AUDACY/SAN FRANCISCO Dir./Marketing & Promotion CARLOS PEDRAZA, REMOTE NEWS SERVICE's LESLEY LOTTO, H&H COMMUNICATIONS Pres. AL HERSKOVITZ, and to KEGA-KUDD/SALT LAKE CITY’s JON WATKINS.

Celebrating Birthdays on FRIDAY (7/15), FUTURI MEDIA CEO DANIEL ANSTANDIG, former WIOQ/PHILADELPHIA ELIOT KING, WKQK/MEMPHIS’ TOMMY DAVIS, CUMULUS/COLORADO SPRINGS OM BOBBY IRWIN, KXNA/FAYETTEVILLE, AR’s JASON “ROACH” HINES, WQAL/CLEVELAND's DAVE EUBANKS, WORLD DOMINATION MARKETING/THE NATIONAL SOCIETY OF WOMB’s JACQUI SHABEL, MONUMENT RECORDS’ STEVE PLESHE, NRC BROADCASTING’s RICHELE OROFINO-HALE, NRG MEDIA VP/Programming JEFF WINFIELD, KLTH/PORTLAND's RICK TAYLOR, KMVK/DALLAS’ AMY LOWE, retired NORTHERN LIGHTS Pres./CEO STEVE WOODBURY, NINEBALL RADIO NETWORKS' CINDY BARTON, POWERGOLD Sales Mgr. BRENDA BURT, WALK/NASSAU-SUFFOLK’s JAMIE MORRIS, REVIVOR ENTERTAINMENT’s HAYLEY COWOSKI, WKQX/CHICAGO’s LAUREN O’NEIL, and WZBA/BALTIMORE GM STEVEN BORNEMAN.

