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Happy Birthday
July 14, 2022 at 10:17 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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Happy Birthday wishes on FRIDAY (7/15) to FUTURI MEDIA CEO DANIEL ANSTANDIG, former WIOQ/PHILADELPHIA ELIOT KING, WKQK/MEMPHIS’ TOMMY DAVIS, CUMULUS/COLORADO SPRINGS OM BOBBY IRWIN, KXNA/FAYETTEVILLE, AR’s JASON “ROACH” HINES, WQAL/CLEVELAND's DAVE EUBANKS, WORLD DOMINATION MARKETING/THE NATIONAL SOCIETY OF WOMB’s JACQUI SHABEL, MONUMENT RECORDS’ STEVE PLESHE, NRC BROADCASTING’s RICHELE OROFINO-HALE, NRG MEDIA VP/Programming JEFF WINFIELD, KLTH/PORTLAND's RICK TAYLOR, KMVK/DALLAS’ AMY LOWE, retired NORTHERN LIGHTS Pres./CEO STEVE WOODBURY, NINEBALL RADIO NETWORKS' CINDY BARTON, POWERGOLD Sales Mgr. BRENDA BURT, WALK/NASSAU-SUFFOLK’s JAMIE MORRIS, REVIVOR ENTERTAINMENT’s HAYLEY COWOSKI, WKQX/CHICAGO’s LAUREN O’NEIL, and to WZBA/BALTIMORE GM STEVEN BORNEMAN.
Doing the Birthday boogie on SATURDAY (7/16), ELEKTRA ENTERTAINMENT Co-Pres. MIKE EASTERLIN, KDPM/MARSHALL, TX’s MARY LYNNE O'NEAL, VP/AUDACY Exclusive LESLIE SCOTT, TODAY’S HOMEOWNER MEDIA’s GLENN JOHNSON, WQRR/TUSCALOOOSA afternooner HURRICANE SHANE, retired KOSF/SAN FRANCISCO’s DON BLEU, former MTV VP/Promotion LISA BRAUN, KXL/PORTLAND’s JAY ALLEN, KUSO/NORFOLK PD BRIAN MASTERS, HI-FI FUSION Pres. TODD CASSETTY, WMOH/CINCINNATI PD BILL DOUGLAS, CUMULUS/LEXINGTON OM TONY “TWITCH” LONGO, UNIVISION/SAN ANTONIO Prod. Dir. RENE CARDENAS, RADIO DISNEY VP/Programming ROBIN JONES, 300 ENTERTAINMENT and BROOKLYN KNIGHTS ENTERTAINMENT's DEE SONARAM, SAGA/MANCHESTER Dir./Programming & Operations PAT MCKAY, CUMULUS/DETROIT OM MIKE WHEELER, NUELL ENTERTAINMENT’s GARY NUELL, former KDKB/PHOENIX PD NANCY STEVENS, PREMIERE NETWORKS’ DAN STARK, KFRX/LINCOLN, NE OM MARK TAYLOR, voiceover talent BOB WORTHINGTON, KNBR/SAN FRANCISCO’s BRIAN MCCAFFREY, KOIT/SAN FRANCISCO APD TERI KING, COMMUNITY/FT. WALTON BEACH BEACH GSM JERRY HANNAHS, WFLC/MIAMI’s AL P., ABC AUDIO’s JOSH COHAN.
Celebrating Birthdays on SUNDAY (7/17), HALLWOOD MEDIA SVP/Promotion & Licensing CHRIS MORADI, WNJO-WSBG/TRENTON Imaging Dir. ED BECK, ZIMMER/CARBONDALE Chief Engineer JOEY HELLENY, former WWCT/PEORIA PD MARC ALGHINI, SUITERADIO’s ED MOLONEY, RADIO TAG Co-President PETE ROSENBLUM, WAMO/PITTSBURGH's MIKE JAX, WXLO/WORCESTER, MA PD LAURA ST. JAMES, AT HOME WITH GARY SULLIVAN's BRUCE STILL, KYXY/SAN DIEGO’s SONNY WEST, former KSLZ/ST. LOUIS’ SAL DANZA, PREMIERE NETWORKS' DEE WATSON, LEX & TERRY’s SARAH B. MORGAN, WHEELHOUSE RECORDS’ KENDRA WHITEHEAD, KWBL/DENVER’s DENISE PLANTE, iHEARTMEDIA/WEST MICHIGAN SVPP DAVE TAFT, former XPRS/SAN DIEGO CHRIS “JJ” DUGGAN, KOGO-A/SAN DIEGO’s LOU PENROSE, and to KCBI/DALLAS’ JEREMY SWEAT.
Happy Birthday wishes on MONDAY (7/18) to TOWNSQUARE MEDIA Dir./Classic Hits and GRAND RAPIDS OM BRIAN THOMAS, KIIS/LOS ANGELES’ TANYA RAD, FIX YOUR FACE’s DJ NOODLES, former KZRZ/MONROE, LA OM/mornings DOUG DANIELS, AIR1 PD MANDY YOUNG, MAINLINE/HAGERSTOWN-CHAMBERSBURG OM RICK ALEXANDER, KGMO-KYRX-KAPE/CAPE GIRARDEAU News Dir. JOHN BARRETT, WMME/AUGUSTA's MAC DICKSON, WJLF/GAINESVILLE, FL GM/PD ANDY HAYNES, KKUP/SAN JOSE’s DANA JANG, AUDACY/ST. LOUIS OM STEVE MOORE, GROOVE ADDICTS GM CINDY ROSMANN, CO5’s TODD SIEVERS, WTMX/CHICAGO’s JONATHAN WEST, ATLANTIC’s JOHN RUBELI, WBOS/BOSTON Promotions Dir. JIM SHEEHAN, iHEARTMEDIA/BOSTON VP/Marketing ADAM RALSTON, WVAS/MONTGOMERY MD JAY HOLCEY, WLKI/ANGOLA, IN’s MIKE SCOTT, WFMS/INDIANAPOLIS’ JACK SHELL, WYNK/BATON ROUGE PD BRITTANY TULLY, 20TWENTY COUNTRY COUNTDOWN and WQYK/TAMPA’s J.R. JAUS, UP NORTH RADIO’s BRIAN HOLMES, BYRNE ACQUISITION GROUP/MYRTLE BEACH’s LOREN PETISCE, and to WUSJ/JACKSON, MS’s NATE WEST.