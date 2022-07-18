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Happy Birthday
July 18, 2022 at 3:03 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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Happy Birthday wishes on TUESDAY (7/19) to consultant and former WPLJ/NEW YORK PD GILLETTE, former WGN/CHICAGO VP/Programming and Content TODD MANLEY, former ENTERCOM/MINNEAPOLIS OM ANDY BLOOM, KFRC PD and KMVQ/SAN FRANCISCO OM TIM JORDAN, GEORGE LUTHIN PROMOTIONS & MARKETING Pres. GEORGE LUTHIN, KOSY-A & KEGH/SALT LAKE CITY Station Mgr. ROYCE BLAKE, WESTWOOD ONE's BILL RICHARDSON, MUSIC OF YOUR LIFE RADIO NETWORK PD/MD CHUCK SOUTHCOTT, WESTWOOD ONE's JEFF YOUNG, former WPGB-WBGG-A/PITTSBURGH PD JD GREENE, retired WTSS/BUFFALO’s ROGER CHRISTIAN, KSRV-KZMG.BOISE PD JAMES GARNER, WFNF/NASHVILLE’s JR RAMSEY, WJMK/CHICAGO’s BRIAN PECK, ELEKTRA’s NICK MARQUEZ, and to former KHHM-KNTY/SACRAMENTO PD TOSH JACKSON.
Celebrating Birthdays on WEDNESDAY (7/20), BEASLEY MEDIA/LAS VEGAS OM, Digital PD and PD of KOAS CAT THOMAS, KRRM and KLDR/GRANT’S PASS, OR PD ASHLEY MAIN, KSTZ/DES MOINES OM JIM SCHAEFER, COLUMBIA-NASHVILLE's CLIFF BLAKE, SUMMIT MEDIA/WICHITA OM and KFDI PD JUSTIN CASE, former KWQW/DES MOINES PD TIM FISHER, former OHANA RVP/GM TERRY GILLINGHAM, CAROLINE RECORDS’ JOHN MAYER, WSFM–WKXB/WILMINGTON, NC GM PAUL KNIGHT, KSL/SALT LAKE CITY Director Of News & Programming KEVIN LARUE, AMPLIFY MUSIC's WAYNE MCMANNERS, INSIDE OUT PROMOTIONS' KYLE MILLER, COX MEDIA/TULSA Chief Engineer WAYNE SMITH, KIRSH MEDIA GROUP's RON KIRSH, iHEARTMEDIA/ALBANY Station Mgr. JOHN COOPER, WLQT/DAYTON KIM FARIS, former ARISTA’s DEIDRE POYNER, TAKE ON THE DAY's CHRIS VENICE, former KBEZ/TULSA's CHARLENE LEWIS, iHEARTRADIO’s KLINGER, STYX PUBLIC RELATIONS' TERRY GIBSON, KKFR/PHOENIX’s DEONGELLO VANORSBY, KFAB-A/OMAHA’s GARY SADLEMYER, former AUDACY Alternative National Talent and WNYL/NEW YORK’s COREY B, and CUMULUS/ALLENTOWN VP/Market Mgr. ELIZABETH PEMBLETON.