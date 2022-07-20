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Happy Birthday
July 20, 2022 at 6:19 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY (7/21) to REPUBLIC RECORDS/BIG MACHINE LABEL GROUP SVP/Promotion JON BORRIS, WLS/CHICAGO's TIM VIRGIN, former WEND, WRFX & WKKT/CHARLOTTE PD CHUCK “DZL” THOMPSON, LOFTON CREEK’s BARBARA KELLY, WERV/CHICAGO PD DANIELLE TUFANO, KAKT/MEDFORD's BRIAN BISHOP, WEZL-WXLY/CHARLESTON, SC PD BRIAN CLEARY, SERVING UP SOUL's ERIN DEVEAUX, WLBW/OCEAN CITY-SALISBURY’s JACK DA WACK, LEAH BRANDON PRODUCTIONS and WERC-A/BIRMINGHAM's LEAH BRANDON, COMPASS MEDIA CFO HIRAM LAZAR, WFLZ/TAMPA APD NICK WIZE, and to DIMES MEDIA/SAN LUIS OBISPO PD MATTHEW “DOUGHBOY” FLORENCE.
Celebrating Birthdays on FRIDAY (7/22), UNION ENTERTAINMENT GROUP's DAVE LONCAO, UNIV. OF FLORIDA/GAINESVILLE Dir./Programming ROB HARDER, KZZP-KMXP/PHOENIX PD/MD RAMEEN MADANI, TOWNSQUARE/MIDLAND-ODESSA, TX Dir./Content ROBB ROSE, KKGO/LOS ANGELES' LAURIE ALLEN, former KYRK/CORPUS CHRISTI PD LOGAN, WKKV/MILWAUKEE PD REGGIE BROWN, WYSS/SAULT STE. MARIE’s SCOTT COOK, consultant LARRY DANIELS, former ABC RADIO NETWORKS/DALLAS' JO INTERRANTE, KAMIKAZE RECORDS Pres. KURTIS KATO, WYRK/BUFFALO Brand Mgr. WENDY LYNN, MCA NASHVILLE's DONNA PASSUNTINO, ASCAP’s JASON SILBERMAN, WZNE/ROCHESTER PD “KOBE” FARGO, WDST/POUGHKEEPSIE APD CHRISTINE MARTINEZ, LUNCH MONEY, LLC's IRA “TONY THE TIGER” WOLF, CARVED RECORDS' ANDREW GOVATSOS, TASTE OF COUNTRY NIGHTS' SAM ALEX, SIRIUSXM’s JUSTIN KADE, WXCY/WILMINGTON, DE MD JEFF HUNT, former WQMX/AKRON PD KEN STEEL, former THE GREENROOM’s MEG RYAN SCOTT, and former KUDL/SACRAMENTO APD/MD ORPHAN ANDREW.