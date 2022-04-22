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Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio June '22 Ratings and Spring '22 BooksToday
by Charese Frugé
July 22, 2022 at 12:22 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO SPRING '22 Books for ALBANY-SCHENECTADY-TROY, and SYRACUSE, and SPRING '22 Books for AUGUSTA-WATERVILLE, ME, BANGOR. BURLINGTON-PLATTSBURGH, CONCORD (LAKES REGION), HUDSON VALLEY, LEBANON-HANOVER, WHTE RVR JNCT, MANCHESTER, MONTPELIER-BARRE-ST. JOHNSBURY, NEWBURGH-MIDDLETOWN, NY, PORTLAND, ME, PORTSMOUTH-DOVER-ROCHESTER, POUGHKEEPSIE, NY, and UTICA-ROME. Find ratings for subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming MONDAY JULY 25th JUNE '22 Ratings for TUCSON, TULSA, METRO FAIRFIELD COUNTY GRAND RAPIDS DAYTON, and FT. MYERS-NAPLES, and SPRING '22 Books for DANBURY, CT, FT. SMITH, AR, KALAMAZOO, LIMA-VAN WERT, OH, MCALLEN-BROWNSVILLE-HARLINGEN, MUSKEGON, MI, NEW HAVEN, and SARASOTA-BRADENTON.