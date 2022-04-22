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Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio June '22 Ratings & Spring '22 Books Today
by Charese Frugé
July 27, 2022 at 3:01 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO JUNE '22 ratings results arrive TODAY for COLUMBIA, SC, DES MOINES,GREENVILLE-NEW BERN-JACKSONVILLE,LITTLE ROCK, MONTEREY-SALINAS-SANTA CRUZ, SPOKANE, and SPRINGFIELD, MA, and SPRING '22 Books for GAINESVILLE-OCALA, HOT SPRINGS, AR, and STOCKTON. Find ratings for subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming FRIDAY JULY 29th, JUNE '22 Ratings for COLORADO SPRINGS, MADISON, MOBILE, TOLEDO, and WICHITA, and SPRING '22 Books for BOISE, DAYTONA BEACH, FT. PIERCE-STUART-VERO BEACH, FT. WALTON BEACH-DESTIN, FL, LAKELAND-WINTER HAVEN, MELBOURNE-TITUSVILLE-COCOA, PENSACOLA, PUEBLO, SALINA-MANHATTAN, KS, and TOPEKA.