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Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio June '22 Ratings & Spring '22 Books Today
by Charese Frugé
August 1, 2022 at 3:02 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO JUNE '22 Ratings for JACKSON, MS, released TODAY, and SPRING '22 Books for CHEYENNE, WY, FT. COLLINS-GREELEY, CO, MODESTO,, MORRISTOWN, NJ, OXNARD-VENTURA, PALM SPRINGS, SAN LUIS OBISPO, CA, SANTA BARBARA, CA, SANTA MARIA-LOMPOC, CA, SOUTH BEND, IN, and VICTOR VALLEY. Find ratings for subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming WEDNESDAY 8/3, SPRING '22 Books for APPLETON-OSHKOSH, CORPUS CHRISTI, FAYETTEVILLE (NW ARKANSAS), FAYETTEVILLE, NC, FLINT, GREEN BAY, LANSING-EAST LANSING, READING, PA, RENO, SAGINAW-BAY CITY-MIDLAND, MI, SHREVEPORT, TYLER-LONGVIEW and YOUNGSTOWN-WARREN.