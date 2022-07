Maya Rudolph Is 50 (Photo: Ovidiu Hrubaru / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on WEDNESDAY (7/27), to KRTH/LOS ANGELES APD LARRY MORGAN, JACOBS MEDIA Exec. VP/GM PAUL JACOBS, iHEARTMEDIA/WESTERN GREAT LAKES REGION SVPP DAVE DEVILLE, WBTT-WZJZ/FORT MYERS PD SHORT-E, former BIG MACHINE’s ALEX VALENTINE, BONNEVILLE/SAN FRANCISCO Dir./Programming Operations and KOIT-KUFX/SAN FRANCISCO PD BRIAN FIGULA, PREMIERE NETWORKS’ MIKE MCCANN, WDVD/DETROIT APD/MD KENDALL TAYLOR, KPWR/LOS ANGELES’ BRYHANA MONEGAIN, KMGL/OKLAHOMA CITY PD/MD STEVE O’BRIEN, voiceover specialist HANEEN ARAFAT, WMAL-A/WASHINGTON D.C. PD PAUL DUCKWORTH, COMMUNITY BROADCASTERS Dir./Rock Programming and WOTT/WATERTOWN, NY PD LANCE HALE, INTERSCOPE/GEFFEN/A&M’s CHRIS HUGHES, KFMW/WATERLOO-CEDAR FALLS, IA PD RUSS MOTTLA, PEARL RECORDS' CHRIS WATERS, WBBE/BLOOMINTON, IL PD WES STYLES, WQEN/BIRMINGHAM PD DINO CONARD, KNUC/SEATTLE’s CLAIRE BEVERLY, KALV/PHOENIX’s SHANNON BEAVER, WIOQ/PHILADELPHIA’s REBEKAH “BEX” MAROUN and to KYRK/CORPUS CHRISTI PD DAN RIOS.

Celebrating Birthdays on THURSDAY (7/28), KBIG/LOS ANGELES' LISA FOXX, KSEQ/FRESNO PD GREG HOFFMAN, WWLS/OKLAHOMA PD ROBERT “CISCO KIDD” MUELLER, KNTU/DENTON, TX GM J.R. CAMPBELL, STREAMSOUNDS' THERESA DURST FORD, promo goddess ETOILE ZISSELMAN, METRO/FT. MYERS’ ALLYN BLACK, CÜR MEDIA’s SHIRLEY MALDONADO, KLLC/SAN FRANCISCO’s KATIE MASON, MONUMENT RECORDS’ GLENN NOBLIT, KYSL/SUMMIT COUNTY-VAIL, CO PD TOM FRICKE, former KKZQ/PALMDALE, CA's NIKI SEXTON, KFI/LOS ANGELES APD NEIL SAAVEDRA, WBSX/WILKES-BARRE’s JIM BONE, former WRQX/WASHINGTON D.C.'s JIMMY ALEXANDER, iHEARTMEDIA/VIRGINIA-CAROLINA SVPP and WHQC-WLKO/CHARLOTTE PD A.J. HAUSKNECHT, KBBY/OXNARD-VENTURA’s DAVE RANDALL, iHEARTMEDIA/ORLANDO VP/Sales BILL REESE, CUMULUS/FLORENCE, SC OM and WQPD PD MATT SCURRY, WDAF/KANSAS CITY PD WES POE, KDAL/DULUTH PD RICH CANNATA, KBEA/QUAD CITIES, IA Brand Mgr. JOHN GOVIA, WPZR/DETROIT’s RANDI MYLES, former WJFX/FT. WAYNE’s BILLY COVA and KTIS/MINNEAPOLIS PD MATT DEANE.

