ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY (7/28), to KBIG/LOS ANGELES' LISA FOXX, KSEQ/FRESNO PD GREG HOFFMAN, WWLS/OKLAHOMA PD ROBERT “CISCO KIDD” MUELLER, KNTU/DENTON, TX GM J.R. CAMPBELL, STREAMSOUNDS' THERESA DURST FORD, promo goddess ETOILE ZISSELMAN, METRO/FT. MYERS’ ALLYN BLACK, CÜR MEDIA’s SHIRLEY MALDONADO, KLLC/SAN FRANCISCO’s KATIE MASON, WXSS/MILWAUKEE Promotions Dir. KELLY WALLACE, MONUMENT RECORDS’ GLENN NOBLIT, KYSL/SUMMIT COUNTY-VAIL, CO PD TOM FRICKE, former KKZQ/PALMDALE, CA's NIKI SEXTON, KFI/LOS ANGELES APD NEIL SAAVEDRA, WBSX/WILKES-BARRE’s JIM BONE, former WRQX/WASHINGTON D.C.'s JIMMY ALEXANDER, iHEARTMEDIA/VIRGINIA-CAROLINA SVPP and WHQC-WLKO/CHARLOTTE PD A.J. HAUSKNECHT, KBBY/OXNARD-VENTURA’s DAVE RANDALL, iHEARTMEDIA/ORLANDO VP/Sales BILL REESE, CUMULUS/FLORENCE, SC OM and WQPD PD MATT SCURRY, WDAF/KANSAS CITY PD WES POE, KDAL/DULUTH PD RICH CANNATA, KBEA/QUAD CITIES, IA Brand Mgr. JOHN GOVIA, WPZR/DETROIT’s RANDI MYLES, former WJFX/FT. WAYNE’s BILLY COVA and to KTIS/MINNEAPOLIS PD MATT DEANE.

Celebrating Birthdays on FRIDAY (7/29), EPIC SVP/Rhythm Promotion DONTAY THOMPSON, MAP360 COLLECTIVE VP/Marketing & Publicity RONNY GUTFREUND, SILVERFISHMEDIA Pres. PATRICK THOMAS, AUDACY National Talent and WNYL/NEW YORK’s SCOTT LOWE, consultant GARY BALABAN, iHEARTMEDIA/CHARLESTON, SC OM STEVE BURKE, WZEB/OCEAN CITY-SALISBURY PD BILL BAKER, former WODS/BOSTON's CORINNE KIMBALL, WSJO/ATLANTIC CITY's CHRISTOPHER KNIGHT, STRATEGIC MEDIA RESEARCH’s CHRIS MELTON, PHOENIX MUSIC GROUP's BRAD PATRICK, TUNEIN's KEVIN STRALEY, former CUMULUS VP/Programming Communications & Special Projects AARON ROBERTS, former WRQX/WASHINGTON D.C.'s KRISTIE MCINTYRE, KCSN/LOS ANGELES MD ANDY CHANLEY, WFOX/BRIDGEPORT, CT PD KEVIN BEGLEY and, WXTU/PHILADELPHIA’s NICOLE MICHALIK.

