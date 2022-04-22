-
Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio Spring '22 Books Today
by Charese Frugé
August 4, 2022 at 3:08 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
-
NIELSEN AUDIO SPRING '22 Ratings arrive TODAY for ANCHORAGE, BINGHAMTON, CHARLESTON, WV, ERIE, EUGENE-SPRINGFIELD, EVANSVILLE, HUNTINGTON-ASHLAND, MACON, MORGANTOWN-CLARKS-FAIRMONT, WV, ROCKFORD, TALLAHASSEE, VALDOSTA, GA, and WAUSAU-STEVENS POINT, WI. Find ratings for subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming MONDAY, 8/8, JULY '22 PPM Ratings for ATLANTA, CHICAGO, DALLAS-FT. WORTH, HOUSTON-GALVESTON, LOS ANGELES, MIDDLESEX-SOMERSET-UNION, NASSAU-SUFFOLK (LONG ISLAND), NEW YORK, PHILADELPHIA, RIVERSIDE-SAN BERNARDINO, SAN FRANCISCO, and SAN JOSE, and SPRING '22 Books for AMARILLO, TX, BRYAN-COLLEGE STATION, TX, CAPE COD, MA, COLUMBUS, GA, FREDERICK, MD, LUBBOCK, ODESSA-MIDLAND, TX, REDDING, CA, SHEBOYGAN, WI, TERRE HAUTE, TRAVERSE CITY-PETOSKEY, MI, and WACO, TX.