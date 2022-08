July '22 PPM Ratings & Spring '22 Books

NIELSEN AUDIO JULY '22 PPM Ratings for ATLANTA, CHICAGO, DALLAS-FT. WORTH, HOUSTON-GALVESTON, LOS ANGELES, MIDDLESEX-SOMERSET-UNION, NASSAU-SUFFOLK (LONG ISLAND), NEW YORK, PHILADELPHIA, RIVERSIDE-SAN BERNARDINO, SAN FRANCISCO, and SAN JOSE, and SPRING '22 Books for AMARILLO, TX, BRYAN-COLLEGE STATION, TX, CAPE COD, MA, COLUMBUS, GA, FREDERICK, MD, LUBBOCK, ODESSA-MIDLAND, TX, REDDING, CA, SHEBOYGAN, WI, TERRE HAUTE, TRAVERSE CITY-PETOSKEY, MI, and WACO, TX. Find ratings for subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).

Coming TUESDAY 8/9, JULY'22 PPM Ratings for BALTIMORE, BOSTON, DENVER-BOULDER, DETROIT, MIAMI-FT. LAUDERDALE-HOLLYWOOD, MINNEAPOLIS-ST. PAUL, PHOENIX, SAN DIEGO, SEATTLE-TACOMA, ST. LOUIS, TAMPA-ST. PETERSBURG-CLEARWATER, AND WASHINGTON, DC, and SPRING '22 Books for CEDAR RAPIDS, CHICO, CA, DULUTH-SUPERIOR, FARGO-MOORHEAD, FLORENCE, SC, GRAND FORKS, ND-MN, HARRISONBURG, VA, LAREDO, TX, ST. CLOUD, MN, WATERLOO-CEDAR FALLS, IA, and WINCHESTER, VA.

« see more Net News