Chris Hemsworth Is 39 (Photo: DFree / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY (8/11), to AWAL Pres. RON CERRITO, iHEARTMEDIA EVP/News, Talk and Sports Programming CHRIS BERRY, WLNK/CHARLOTTE’s RAMONA HOLLOWAY, KNNN/REDDING PD CLARK TAYLOR, KBIU/LAKE CHARLES, LA's MARY ROSE, WOR/NEW YORK’s NAOMI GABAY, WMGF/ORLANDO's DAVE KELLY, CLVO-CHRISTY LYNN VOICE OVER's CHRISTY LYNN, WYTE/WAUSAU's JOE MALONE, WBBB/RALEIGH's ALLI MORGAN, SALEM/PHOENIX GSM JIM SEEMILLER, WSAK/PORTSMOUTH, NH Brand Mgr. JOLANA MILLER, YOURDAILYSUCCESSTIP.COM's DAYNA STEELE, CUMULUS/SAN FRANCISCO VP/Market Mgr. JUSTIN WITTMAYER, WSRV/ATLANTA’s STEVE CRAIG, WHOG/DAYTONA BEACH PD SHAWN QUINN, CUMULUS/LAFAYETTE, LA GSM ROBIN CHAPMAN, WPOW/MIAMI’s IVY UNLEASHED, and to WHKO/DAYTON’s AARON “WOODY” WOODS.

Celebrating Birthdays on FRIDAY (8/12), THE IMAGING HOUSE’s KELLY DOHERTY, LATIUM ENTERTAINMENT’s CHARLES CHAVEZ, AUDACY EVP/Programming JEFF SOTTOLANO, Reg. Brand Manager, Alternative Programming for WNYL/NEW YORK, WSFS/MIAMI, and WDZH/DETROIT BRAD STEINER, former WKDF/NASHVILLE PD and WESTWOOD ONE NASHVILLE’s PAUL WILLIAMS, CUMULUS/PROVIDENCE OM and Dir./Music Programming MARY ELLEN KACHINSKE, former syndicated host and KHTP/SEATTLE’s SIR MIX-A-LOT, KMGV/FRESNO PD JEFFREY DAVIS, UNIVISION RADIO Regional Programmer and KQBU/HOUSTON PD CINDY HILL, KMEL/SAN FRANCISCO’s SANA G., DASH RADIO and KDAY/LOS ANGELES' MATT “DJ ECTO-1” HERNANDEZ, EQUITY RECORDS' GARY GREENBERG, air personality JENNIFER WILDE, iHEARTMEDIA/CHARLESTON, SC OM BRAD KELLY, LOTUS/LAS VEGAS Production Dir. DAVE MARTIN, WMYU/KNOXVILLE PD BRUCE PATRICK, FRANK FALISE PROMOTIONS’ FRANK FALISE, SONGLINES’ LESLIE ROUFFE, KQNU/SIOUX CITY, IA PD BRUCE "THE MOOSE" CANNON, KDDB/HONOLULU's KEOLA LUI-KWAN, former KIZN/BOISE’s SHAWNDA MCNEAL, IN2UNE MUSIC VP/Promotion ELANA RIGGLE, and KRST/ALBUQUERQUE PD BEV RAINEY.

« see more Net News