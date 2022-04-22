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Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio JULY '22 PPM Ratings & Spring '22 Books Today
by Charese Frugé
August 9, 2022 at 3:21 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO JULY '22 PPM Ratings out TODAY for CHARLOTTE-GASTONIA-ROCK HILL, CINCINNATI, CLEVELAND, COLUMBUS, OH, KANSAS CITY, LAS VEGAS, ORLANDO, PITTSBURGH, PA, PORTLAND, OR, SACRAMENTO, SALT LAKE CITY-OGDEN-PROVO, and SAN ANTONIO and SPRING '22 BOOKS for ABILENE, TX, COLUMBIA, MO, EAU CLAIRE, WI, GRAND ISLAND-KEARNEY-HASTINGS, NE, JOPLIN, MO, LA CROSSE, WI, MONROE, LA, PANAMA CITY, FL, PARKERSBURG, MARIETTA, WV-OH, ROCHESTER, MN, AND WHEELING. Find ratings for subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming THURSDAY 8/10, JULY '22 PPM Ratings for AUSTIN, GREENSBORO-WINSTON SALEM-HIGH POINT, HARTFORD-NEW BRITAIN-MIDDLETOWN, INDIANAPOLIS, JACKSONVILLE, MEMPHIS, MILWAUKEE-RACINE, NASHVILLE, NORFOLK-VIRGINIA BEACH-NEWPORT NEWS, PROVIDENCE-WARWICK-PAWTUCKET, RALEIGH-DURHAM and WEST PALM BEACH-BOCA RATON, and SPRING '22 Books for Bismarck, ND, JACKSON, TN, RAPID CITY-SPEARFISH, SD, SAN ANGELO, TX, SIOUX CITY, IA, SIOUX FALLS, SD, and WICHITA FALLS, TX.