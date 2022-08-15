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Happy Birthday
August 15, 2022 at 2:25 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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Happy Birthday wishes on TUESDAY (8/16) to TRIPLE TIGER RECORDS SVP/National Promotion KEVIN HERRING, AUDACY Alternative RVPP and WNYL/NEW YORK APD CHRISTINE MALOVETZ, REELWORLD CEO and Co-Founder ANTHONY GAY, MAX MEDIA/DENVER GM/Pres. SEAN RHOADS, KRSK/PORTLAND’s MIKE VEZZY, DAYBREAK ENTERTAINMENT’s President ALAN ROMMELFANGER, SIRIUSXM’s JEFF REGAN, METRO/NEW YORK’s MICHAEL HAGGERTY, former KSON/SAN DIEGO’s BILL TANNER, BIG DEAL MUSIC’s MARK TINDLE, CUMULUS/PEORIA VP/Market Mgr. JOE COOK, former KDES/PALM SPRINGS PD TOMMY “C” CARRERA, and to APTIVADA CMO RANDI P’POOL.
Celebrating Birthdays on WEDNESDAY (8/17), COLLATERAL DAMAGE PROMOTION’s TODD GLASSMAN, GLASSNOTE’s GRACE FRYMAN, GIRLILLA MARKETING/NASHVILLE's KAREN GOODNER, SINCLAIR/AUSTIN VP/GM SCOTT GILLMORE, OPEN HOUSE PARTY host and WSTR/ATLANTA’s MIKE KANNON, UNITED STATIONS Pres. NICK VERBITSKY, WNNX/ATLANTA PD AXEL LOWE, KZIA/CEDAR RAPIDS, IA PD BRIAN DAVIS, WJFK/WASHINGTON D.C. Chief Eng. MIKE FRIEDMAN, DIRTY RICE’s JEFF GILLIS, ALAN HAGUE MEDIA's ALAN HAGUE, MONARCH SPORTS’ GEOFF NATHANSON, O'BRIAN VOICEOVER’s LINDA O’BRIAN, KEITH VAUGHN VOICE IMAGING Pres. KEITH VAUGHN, KNUU-A/LAS VEGAS PD ANDY VIERRA, KWEN/TULSA’s KELLY CASH, former KRLA-A/LOS ANGELES' BRIAN WHITMAN, AIIR Co-Founder and Exec. Dir. RICKI LEE, COLUMBIA RECORDS VP/Sales JOE GALLO, WESTWOOD ONE’s NINA HAJIAN, former CHERRY CREEK/WENATCHEE, WA VP/Market Mgr. KEVIN ANDRUS, WSJR/WILKES-BARRE/SCRANTON PD LAURA G, WGFN-WCHY/TRAVERSE CITY, MI’s STEVE “OMELETTE” NORMANDIN, WKYS/WASHINGTON D.C.’s ANGIE ANGE, and WXCL/PEORIA Brand Mgr. “DR. CHRIS” MICHAELS.