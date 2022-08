Blake Lively Is 35 (Photo: Cubankite / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY, (8/25) to iHEARTMEDIA/HOUSTON SVPP MARC SHERMAN, WRVW-WNRQ/NASHVILLE PD JONATHAN SHUFORD, WNVZ/NORFOLK's NICK TAYLOR, WLIF-WWMX/BALTIMORE Dir./Music Programming TOM COOK, MPACKER MEDIA Pres. MICHAEL PACKER, NEW MUSIC FOOD TRUCK’s JIM EDWARDS, WBBN/LAUREL, MS APD/MD ALLYSON SCOTT, KDAR/OXNARD-VENTURA PD JEFF HUNTER, and to former KYGO/DENVER’s PAUL DONOVAN.

Celebrating Birthdays on FRIDAY (8/26), MC MEDIA consultant and ALL ACCESS’ CHARESE FRUGE, iHEARTMEDIA/MINNEAPOLIS VP/Programming GREGG SWEDBERG, KTBZ/HOUSTON’s ROD RYAN, MTV's BUTTAHMAN, KVKI/SHREVEPORT Brand Mgr. ERIN BRISTOL, KBCY/ABILENE's KELLY JAY, FISTFULL ENT. Pres./GM DONNELL JONES, XM RADIO PD MARLIN TAYLOR, LEVITATION ENTERTAINMENT HARRY LEVY, KEWF/BILLINGS APD KAREN GALLAGHER, KRDA/FRESNO PD MARK THOMAS, PHASE ONE COMMUNICATION's FRANKIE BLUE, WDEN/MACON, GA PD BOBBY REED, iHEARTMEDIA/National Programming Group VP/Live Entertainment and Events SHAILEEN SANTORO, CUMULUS/KANSAS CITY GSM ERIC JEWELL, WRAL/RALEIGH PD MICHELE WILLIAMS, and WHQG/MILWAUKEE PD BORNA VELIC.

« see more Net News