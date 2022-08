Melissa McCarthy Is 52 (Photo: DFree / Shutterstock.com)

Happy Birthday wishes on FRIDAY (8/26) to MC MEDIA consultant and ALL ACCESS’ CHARESE FRUGE, iHEARTMEDIA/MINNEAPOLIS VP/Programming GREGG SWEDBERG, KTBZ/HOUSTON’s ROD RYAN, MTV's BUTTAHMAN, KVKI/SHREVEPORT Brand Mgr. ERIN BRISTOL, KBCY/ABILENE's KELLY JAY, FISTFULL ENT. Pres./GM DONNELL JONES, XM RADIO PD MARLIN TAYLOR, LEVITATION ENTERTAINMENT HARRY LEVY, KEWF/BILLINGS APD KAREN GALLAGHER, KRDA/FRESNO PD MARK THOMAS, PHASE ONE COMMUNICATION's FRANKIE BLUE, WDEN/MACON, GA PD BOBBY REED, iHEARTMEDIA/National Programming Group VP/Live Entertainment and Events SHAILEEN SANTORO, CUMULUS/KANSAS CITY GSM ERIC JEWELL, WRAL/RALEIGH PD MICHELE WILLIAMS, and to WHQG/MILWAUKEE PD BORNA VELIC.

Doing the Birthday boogie on SATURDAY (8/27), REVELATION MANAGEMENT’s MARK GORLICK, WWWX/APPLETON-OSHKOSH PD MAX, THE ORCHARD’s JAY ANDINO, KKSF/SAN FRANCISCO’s RICK GALLIANI, NORTHSTAR PROPERTIES owner JIM COURSOLLE, former KPLX-KSCS/DALLAS PD MAC DANIELS, KGNC/AMARILLO’s JAMEY KARR, WXRV/BOSTON GM TERRY LIEBERMAN, former APPALOOSA BROADCASTING Western Region/Dir. of Programming WES MCSHAY, MAJESTIC’s LISA WELF, former WIVK/KNOXVILLE MD COLLEEN ADDAIR, former WIXX/GREEN BAY Asst. Brand Mgr./MD OTIS DAY, BIG LOUD’s JOHN D’AMICO, and HUBBARD BROADCASTING/ALEXANDRIA-WADENA, MN GM MATT SENNE.

Celebrating Birthdays on SUNDAY (8/28), REPUBLIC SVP/Rhythm Crossover Promotion DAVE “DAVEY DEE” INGENLOFF, station owner ROY LAUGHLIN, HUBBARD Sr. Dir./Digital Sales Strategy and 2060 DIGITAL GM STEVE GOLDSTEIN, CREATIVE SOUL COACHING CEO DAN MASON, SOUND THAT BRANDS Sr. Producer JACENT JACKSON, NUVOODOO MEDIA SERVICES EVP LEIGH JACOBS, KLAC-A/LOS ANGELES’ MATT “MONEY” SMITH, NFL SUNDAY TICKET’s ANDREW SICILIANO, former WMXJ/MIAMI's JADE ALEXANDER, WKFR/KALAMAZOO PD WOODY HOUSTON, PANDORA Sr. Dir./Country Programming JOHNNY CHIANG, former WNCI-WLZT/COLUMBUS, OH PD TONY FLORENTINO, ResMAE Pres.RITCH BLOOM, CASHFORCARS.COM CEO DAN ROSENBERG, former WCOS/COLUMBIA, SC APD/MD BRYAN THOMAS, KDKB/PHOENIX APD/MD DUSTIN CARLSON, former iHEARTMEDIA/WICHITA SVPP and KRBB-KZSN PD JIM DORMAN, CHERRY CREEK/ST. GEORGE, UT Market Mgr. TOM GLADE, CREATIVE MEDIA DIRECT's BLAKE LAWRENCE, WUSN/CHICAGO GSM PAUL MILLER, WHRK/MEMPHIS' BIG SUE, NUJOINT ENTERTAINMENT’s FINLEY SLOCUM, KMNB/MINNEAPOLIS’ GREG THUNDER, publicist/radio personality SHANNON ROSE, former KRLD/DALLAS’ MARK WATKINS, former KZMG/BOISE APD DAVID JACKSON, KZCH/WICHITA’s MARCO BENITEZ, WGNA/ALBANY's CHRISSY CAVOTTA, KEZO/OMAHA’s MEGAN RIEDER, WEBE/BRIDGEPORT, CT’s ALLAN LAMBERTI and KYKY/ST. LOUIS’ DUSTIN “HAZE” MONROE.

Happy Birthday wishes on MONDAY (8/29), to CUMULUS EVP/Operations DAVE MILNER, STONEY PRO MUSIC GROUP's RICK STONE, SIX DEGREES RECORDS’ TROY PRICKETT, former WSJO/TRENTON's ROB ACAMPORA, WKVS/CHARLOTTE Pres. AL BUNCH, CLARITY COMMUNICATIONS Pres. CHARLES COHN, WQSI/TALLAHASSEE OM/PD DARLENE DIXON, THE TONY & KRIS SHOW's TONY RANDALL, WBFJ/GREENSBORO's DARREN STEVENS, TALK RADIO NETWORKS’ RUSTY HUMPHRIES, KWPK/BEND, OR’s BRYON MENGLE, RADIO PARTIES’ LAURA STEINER, Q PRIME’s TOM OSBORN, KKBZ/FRESNO's SHAWN “MR. CLEAN” PARKER, CUMULUS/SAVANNAH VP/Market Mgr. GIGI SOUTH, KIKK-A and KILT-A/HOUSTON PD ARMEN WILLIAMS, and to ACM’s MELISSA MOLDOVAN.

