Lea Michelle Is 36 (Photo: Kathy Hutchins / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on MONDAY (8/29) to CUMULUS EVP/Operations DAVE MILNER, STONEY PRO MUSIC GROUP's RICK STONE, SIX DEGREES RECORDS’ TROY PRICKETT, former WSJO/TRENTON's ROB ACAMPORA, WKVS/CHARLOTTE Pres. AL BUNCH, CLARITY COMMUNICATIONS Pres. CHARLES COHN, WQSI/TALLAHASSEE OM/PD DARLENE DIXON, THE TONY & KRIS SHOW's TONY RANDALL, WBFJ/GREENSBORO's DARREN STEVENS, TALK RADIO NETWORKS’ RUSTY HUMPHRIES, KWPK/BEND, OR’s BRYON MENGLE, RADIO PARTIES’ LAURA STEINER, Q PRIME’s TOM OSBORN, KKBZ/FRESNO's SHAWN “MR. CLEAN” PARKER, CUMULUS/SAVANNAH VP/Market Mgr. GIGI SOUTH, KIKK-A and KILT-A/HOUSTON PD ARMEN WILLIAMS, and to ACM’s MELISSA MOLDOVAN.

Celebrating Birthdays on TUESDAY (8/30), RCA Dir./West Coast Top 40 Promotion MIKE BOCCUZZI, PANDORA and SIRIUSXM VP/Music Curation & Programming ALEX TEAR, AMAZON MUSIC U.S. Rock & Alternative Programmer ANDREW HARMS, KJKK/DALLAS Brand Mgr. JT SPRINGER, KYYA/BILLINGS PD TED BROWN, KFAQ-A/TULSA's MICHAEL DELGIORNO, AUDACY/RIVERSIDE & PALM SPRINGS PD SCOTT WARD, iHEARTMEDIA/BIRMINGHAM Imaging Dir. LARRY JAMES, KIMN/DENVER’s DOM TESTA, KIOT/ALBUQUERQUE’s CHAD TYSON, SHIAWASSEE RADIO creator/programmer JOSH STRICKLAND, KQKS/DENVER MD TOSHAMAKIA, WMJR/CORPUS CHRISTI PD JULIE GARZA, 4C'S STUDIOS owner MARK ZANDER, former WIRL-A/PEORIA PD DAN DERMODY, KZPT/KANSAS CITY’s NIKKI VIVAS, and KPWR/LOS ANGELES’ JUSTIN CREDIBLE.

« see more Net News