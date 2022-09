Zendaya Is 26 (Photo: DFree / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY, (9/1) to ROCKET MUSIC's JOHNNY BARBIS, retired iHEARTMEDIA/BALTIMORE SVPP JEFF WYATT, COLUMBIA RECORDS’ RICH TARDANICO, HAZEL STREET RECORDS' LESLEY JAMES, MARCUS & MILLICHAP’s SANDY SKEIE, consultant TOM CALLAHAN, former WQBJ-WQBK/ALBANY PD ROB DAWES, WYYY/SYRACUSE PD JP HASTINGS, iHEARTMEDIA/ PHOENIX Chief Eng. JOHN BAKER, AUDACY/ MADISON OM CHASE DANIELS, WFJO/JACKSONVILLE PD LARRY STEELE, former ENTERCOM/BUFFALO VP/Market Mgr. GREG RIED, INTERTECH Pres. FRANK MURRAY, KFIN/JONESBORO, AR PD MITCH MAHAN, former KWJJ/PORTLAND MD SAVANNAH JONES, TOWNSQUARE MEDIA/PORTSMOUTH, NH OM SAMMY CRUISE, COLBERT MEDIA GROUP's JUNE COLBERT, former KHFI/AUSTIN’s BILLY THE KIDD, KWDO/FRESNO’s JASON HURST, GUARANTY MEDIA/BATON ROUGE OM CHRIS ELLIOTT, WWTN/NASHVILLE’s MATT MURPHY, KJLH/LOS ANGELES' DON AMICHE, and to ALPHA MEDIA/SAGINAW Market Mgr. MARK THOMAS.

Celebrating Birthdays on FRIDAY (9/2) to ALPHA MEDIA/PORTLAND OM and KINK-KUPL PD GENE SANDBLOOM, MUSIC MASTERY founder & CEO CHARLIE WALK, KBFB/DALLAS PD BINK TURNER, WLS-A/CHICAGO's JOBO, MARINO RADIO MARKETING Pres. MIKE MARINO, UNDERGROUND MANAGEMENT’s MARYELIZABETH CARTER, FOREVER MEDIA/ WILMINGTON, DE Market Pres. DON DALESIO, THAT STATION 95.7/RALEIGH PD CHRIS EDGE, KJEE/SANTA BARBARA GM EDDIE GUTIERREZ, NATIONAL AIRCHECK’s KAREN JOSEPH, KSRZ/OMAHA PD KURT OWENS, WCRZ/FLINT PD J. PATRICK, iHEARTMEDIA/ MODESTO Prod. Dir. DAVID NELSON, MOUNTAIN NEWS CORP. VP/GM ROBERT BROWN, VOICEMAN PRODUCTIONS’ ROBERT MANNING, KRVE/BATON ROUGE PD/mornings SAM NORTH, WHTZ/NEW YORK’s JOSH MARTINEZ, KYXY/SAN DIEGO’s DOROTHY TRAN, GO DEEP MUSIC's BRUCE RAVE, and WKLB/BOSTON APD/Marketing Dir. DAWN SANTOLUCITO.

« see more Net News