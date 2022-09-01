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Eastlan Ratings Now Available for July '22
by Roy Trakin
September 2, 2022 at 1:20 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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EASTLAN RATINGS are available for the following markets for JULY '22: ANCHORAGE, AK; BEND, OR; BILLINGS, MT; CHARLESTON, SC; DECATUR, IL; ELKHART, IN; FORT WAYNE, IN; HOT SPRINGS, AR; JOHNSON CITY/KINGSPORT/ BRISTOL, TN; JOPLIN, MO/PITTSBURG, KS; KALISPELL, MT; LAFAYETTE, IN; LaSALLE/PERU, IL; LAUREL/HATTIESBURG, MS; SAN LUIS OBISPO, CA' SANTA ROSA, CA, SOUTH BEND, IN, TWIN FALLS, ID
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