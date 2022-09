Adam Sandler Is 56 (Photo: Kathy Hutchins / Shutterstock.com)

Happy Birthday wishes on FRIDAY (9/9) to COLUMBIA SVP/Promotion and RECORDS Head Of Promotion JOHN STRAZZA, former iHEARTMEDIA/SAN FRANCISCO Pres./Market Mgr. J.D. FREEMAN, THE ORCHARD’s ROLAND WEST, KBYR/ANCHORAGE GM JUSTIN MCDONALD, former KLAA/LOS ANGELES PD BOB AGNEW, WSIX/NASHVILLE’s MIKE BOHAN, former KFI/LOS ANGELES OM BILL LALLY, WMIT/ASHEVILLE, NC Dir./Programming & Content TIM MARANVILLE, KURB-KVLO/LITTLE ROCK MD BECKY ROGERS, KQXR/BOISE's THE REVEREND, REPRISE’s JONATHAN POND, WXKS-A/BOSTON's JEFF KATZ, DIGITAL TRIBE's DAVE PRESHER, POINT-TO-POINT VP/Strategy and Audience SUSAN BACICH, XYZ WITH ERIK ZACHARY's ERIK ZACHARY, KCMO/KANSAS CITY’s KELLY URICH, AJG RADIO/MORGANTOWN, WV VP/GM ROB HENLINE, KSHE/ST. LOUIS’ AD ROWNTREE, and to COX MEDIA’s ZAC MORGAN.

Doing the Birthday boogie on SATURDAY (9/10), ISLAND SVP/Promotion AYELET SCHIFFMAN, KISV-KKXX/BAKERSFIELD PD J. REED, TOWNSQUARE/AMARILLO Dir./Content RYAN KRAMER, former AUDACY/SAN DIEGO SVP/Market Mgr. KARYN CERULLI, AUDACY/KANSAS CITY SVP/Market Mgr. ROXANNE MARATI, AFTERPLAY ENTERTAINMENT’s LES GARLAND, NEWMUSICSERVER.COM and RADIO STRATEGIES Pres. MICHAEL NEWMAN, WAHR-WRTT/HUNTSVILLE VP/Programming ROB HARDER, BIG MACHINE RECORDS’ TRACY WILKINSON, SUPERFLY ENT. Pres. STEVE ALLISON, SURVIVAL podcast co-host IRMA BLANCO, former KDLW/ALBUQUERQUE PD EDDIE GEORGE, EMF’s KLOVE personality RANDI TYLER, KGB/SAN DIEGO Prod. Dir. STEVE ASARO, SIRIUSXM's SHAWN “TRIPP” FENNELL, WSJR/WILKES-BARRE's KELLY K., former EDISON MEDIA RESEARCH’s TOM WEBSTER, ONE PUTT BROADCASTING/FRESNO News Dir. SKIP ESSICK, WBAV/CHARLOTTE’s STU ROBINSON, WSKS/UTICA PD SHAUN ANDREWS, WKZG-WKSZ/APPLETON Brand Mgr. JOE MARROE, and WODE/EASTON’s JOEL SHIMER.

Celebrating Birthdays on SUNDAY (9/11), WARNER RECORDS SVP/Alternative & Rock Promotion ROB GOLDKLANG, ZAPOLEON MEDIA STRATEGIES’ MARK ST. JOHN, former KYGO/DENVER MD PATRICK KNIGHT, MOONLIGHT GROOVE HIGHWAY’s RACHAEL DONAHUE, consultant HOSH GURELI, WFSH/ATLANTA's KEVIN AVERY, psychic SHARON CAPEHART, WMKK/BOSTON Imaging Dir. KENNY HOBBS, consultant STEVE WYROSTOK, SIRIUS’ JERRY ROHIRA, former KRTH/LOS ANGELES’ BO WOODS, WZLD-WJKX/LAUREL-HATTIESBURG PD DENISE BROOKS, LAKESIDE MANAGEMENT’s DAN PEARSON, WNCI/COLUMBUS APD/MD JOE KELLY, ALPHA MEDIA/GREENVILLE-NEW BERN-JACKSONVILLE, NC Market Mgr. TONY DENTON, WYTE/WAUSAU-STEVENS PT. ,WI’s LARRY “BIG RED” WNOROWSKI, WMIL/MILWAUKEE’s SCOTT DOLPHIN, and KEY NETWORKS’ NEAL BIRD.

Happy Birthday wishes on MONDAY (9/12) to MCVAY MEDIA Pres./CEO MIKE MCVAY, DEF JAM EVP & 4TH & BROADWAY Pres. LATRICE BURNETTE, RCA Pres./A&R KEITH NAFTALY, DMR INTERACTIVE VP/Marketing Strategy TONY BANNON, DASH RADIO’s MICHAEL COQUIA, AUDACY/MILWAUKEE Dir./Sales ERIC LAUER, JOE ON THE RADIO's WILD JOE TYLER, former RIVERBEND/IDAHO FALLS, ID OM MIKE NELSON, 305 BROADCAST's TONY GERVASI JR., AUDACY/HOUSTON Marketing Dir. PAM KEHOE, KNIK/ANCHORAGE's MAHLON MOORE, PROVIDENT's STEVE STROUT, former DIAL GLOBAL’s BILL O’BRIEN, GRAND PRO-MO's JOANNE GRAND, consultant JIM PATRICK, former WGGY/WILKES-BARRE’s SKEETER, consultant JOHN MAINELLI, former KFFF/OMAHA's RITCH CASSIDY, KSF/ASHEVILLE, NC's EDDIE FOXX, former WMGI/SOUTH BEND Brand Mgr. SHAWN POWERS, ACA's TONY D., KABX/MERCED's DAVE LUNA, ORIGINAL SOUND's JO MO, CUMULUS/ALBUQUERQUE VP/Market Mgr. JEFF BERRY, KWWW/WENATCHEE, WA’s NIKKI DARLING, CONNOISSEUR/LONG ISLAND Marketing Dir. JOE VARECHA, MUSIC KNOX's DONNY WALKER, WBMX/CHICAGO’s JULIAN PEREZ, WNNX/ATLANTA’s LYNDSEY MARIE, WDRV/CHICAGO’s JANDA LANE, and to former AUSTIN CITY LIMITS RADIO (KGSR-HD2)/AUSTIN PD EMILY PARKER.

« see more Net News