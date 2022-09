Nick Jonas Is 30 (Photo: DFree / Shutterstock.com)

Happy Birthday wishes on FRIDAY (9/16) to CUMULUS/DETROIT Dir./FM Programming DAVID COREY, UMPG Co-Head/A&R DAVID GRAY, iHEARTMEDIA/LEXINGTON GSM MIKE DOYLE, HERRON MEDIA Pres. JAMES HERRON, KZFM/CORPUS CHRISTI MD ERIKA NAVARIJO, KFAQ-KXBL-KVOO/TULSA Prod. Dir. DENNIS MCATEE, JAM CREATIVE PROD. VP/Sales RANDY BELL, former CUMULUS/SANTA BARBARA Market Mgr. BRUCE POLLOCK, former WIOD/MIAMI News Dir. LORI SHEPARD, HANDYMAN PRODUCTIONS’ PATRICK SHEEHAN, USI MEDIA’s J.C. WALKER, KSKY/DALLAS' DAN BRADFORD, LIZ JANIK ASSOCIATES Pres. LIZ JANIK, WRNR/BALTIMORE's AMY FREEDMAN, former INTERSCOPE’s DAVID LEONARD, WOEZ-WVSC HD2/HILTON HEAD, SC PD REID THRUSH, KJFX/FRESNO's BRIAN MONTGOMERY, KINK/PORTLAND’s MITCH ELLIOTT, KQCH-KOPW/OMAHA MD CHI RILEY, WARH/ST. LOUIS’ STACEY K., KPLZ/SEATTLE’s JOHN MOUG, KSCS/DALLAS’ MARK LOUIS, and to former WRQK/CANTON’s TONY MCGINTY.

Doing the Birthday boogie on SATURDAY (9/17), BACKTRAX USA host KID KELLY, WORKHOUSE CONNECT Pres./CEO MIKE AGOVINO, COUNTRY RADIO SEMINAR’s JEAN WILLIAMS, AUDACY/CHICAGO Sports Dir. PETER BOWEN, iHEARTMEDIA/SAN DIEGO & BOSTON’s FRANKIE V., former ENTERCOM/BOSTON's JASON WOLFE, SALEM/COLORADO SPRINGS OM/PD STEVE ETHERIDGE, WESP/DOTHAN GM RON EUBANKS, WRQN-WQQQ/TOLEDO PD RON FINN, former REPUBLIC RECORDS' DAN FULLICK, WCYQ/KNOXVILLE Interim PD TOM OAKES, NAB’s SUSAN PLATT, LUND CONSULTANTS’ DAN SPICE, WIVK/KNOXVILLE’s SEAN “MAC” MCNALLY, WMFX/COLUMBIA, SC PD and WARQ-HD2/COLUMBIA, SC MD AMY REED, TOWNSQUARE MEDIA/LAFAYETTE and LAKE CHARLES, LA Market Pres./CRO BRIAN SINES, and KAYD/BEAUMONT, TX PD STEVE RIXX.

Celebrating Birthdays on SUNDAY (9/18), AUDACY Country Regional Brand Mgr. and WUSN/CHICAGO PD MARCI BRAUN, THE CONTENT FACTORY's KEN KOHL, former GREATER MEDIA/PHILADELPHIA Sr. Marketing Executive DON MACLEOD, FISHER COMMUNICATIONS' CHERI LYNN MARTIN, WAJI-WLDE/FT. WAYNE GM/OM LEE TOBIN, former KRBE/HOUSTON's FREDDY CRUZ, WEST VIRGINIA RADIO VP JAMES GOFF, WZBA/BALTIMORE’s KLUG, AUDACY's JOHN PRINCIPALE, 4 ENTERTAINMENT's MIKE LANE, MUSIC CHOICE VP/Programming & Artist Relations NADINE SANTOS, KZJK/MINNEAPOLIS’ REMY MAXWELL, KAMX/AUSTIN MD SEAN MACK, QPRIME's DEVIN RUFFNER, RAZOR & TIE/WASHINGTON SQUARE MUSIC VP/Publicity JAY WILSON, former WLXX/LEXINGTON PD ROGER MCCOY, and WKSC/AUGUSTA, GA’s SEAN VARICALLI.

Happy Birthday wishes on MONDAY (9/19) to PREMIERE NETWORKS EVP/Programming JENNIFER LEIMGRUBER, WESTWOOD ONE COO CHARLES STEINHAUER, AUDACY Country RVPP, AUDACY/SAN DIEGO OM, KBZT-KSON/SAN DIEGO and KFRG/RIVERSIDE PD KEVIN CALLAHAN, MONUMENT RECORDS VP/Promotion LUKE JENSEN, BEASLEY MEDIA VP/Brand Strategies and AUGUSTA, GA and FAYETTEVILLE, NC Regional OM TEE GENTRY, KRQQ-KOHT/TUCSON Creative Services Dir. RYAN COTA, SHAKES RADIO’s ROBIN SILVA, XM’s BRIAN CHAMBERLAIN, CURB-ASYLUM’s JAYMI CHERNIN, KCMO/KANSAS CITY PD DON DANIELS, WARH/ST. LOUIS PD DAVID MYERS, SIRIUSXM's CHRIS “MAD DOG” RUSSO, WESTWOOD ONE EVP/Sports CHRIS CORCORAN, bigHELIUM's BILL JANIS, RHYTHM DRIVE RECORDS Pres. RENO URSAL, former KHTT/TULSA PD JET BLACK, KERN/BAKERSFIELD’s ROLAND DAVIS, FOX SPORTS RADIO's CHRIS MORALES, former PLAY MPE’s LAURIE GAIL, WNWN/BATTLE CREEK Brand Mgr. MIGGY SANTOS, MIDWEST COMMUNICATIONS/PEORIA SVP/Market Mgr. MIKE WILD, former CHERRY CREEK MEDIA/WENATCHEE, WA OM MICHAEL CROSS, and to THE RADIO OKLAHOMA AG NETWORK’s KC SHEPERD.

« see more Net News