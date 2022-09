Bruce Springsteen Is 73 (Photo: lev radin / Shutterstock.com)

Happy Birthday wishes on FRIDAY (9/23) to iHEARTMEDIA/TUCSON Market Pres. CARL ANDERSON, former iHEARTMEDIA/DENVER Dir./FM Programming JOE BEVILACQUA, SATISFACTION ENTERTAINMENT's MIKE BERGIN, KBBK-HD1 (B107.3)/LINCOLN, NE’s WAYNE COY, WKEE/HUNTINGTON, WV OM/PD JIM DAVIS, KAZR/DE MOINES PD ANDY HALL, WGFN-WCHY/TRAVERSE CITY, MI APD GUY DARK, consultant MARK ELLIOTT, former KKBA/CORPUS CHRISTI PD BART ALLISON, WXIL/PARKERSBURGH, WV APD KIDD CONLEY, KCAQ/OXNARD Imaging Dir. DJ DIVINE, NEW NORTHWEST's RAY EDWARDS, former WRKS/NEW YORK APD/MD JULIE GUSTINES, INDUSTRY X DIGITAL's MARK HILL, former KOAS/LAS VEGAS PD/MD PACO LOPEZ, JAMM TRAXX MEDIA Pres. JOE DELFIN, WCDA/LEXINGTON, KY PD LEE REYNOLDS, ROBBINS ENTERTAINMENT Pres. CORY ROBBINS, former KDBL/YAKIMA’s JENIFER WILDE, former WRRK/PITTSBURGH PD JOHN ROBERTSON, former MAGIC BROADCASTING/DOTHAN, AL OM KRIS VAN DYKE, WALL MEDIA’s GARRY WALL, XHTZ-XTRA-XHRM/SAN DIEGO VP/Sales & Marketing ROB WORDEN, former GLASSNOTE’s FRED SHADE, industry vet MARK BEGO, KOIT/SAN FRANCISCO’s ANDREW HART, KNDE/BRYAN-COLLEGE STATION’s ATOM SMASHER, DICK/MYRTLE BEACH OM CHARLIE STEELE, CUMULUS/BUFFALO VP/Market Mgr. JIM RILEY, KINK/PORTLAND APD CORT JOHNSON, former KQKQ/OMAHA APD LAURA BLENKUSH, CUMULUS/BRIDGEPORT, CT OM DANNY LYONS, and to WRIS/MADISON’s PAT GALLAGHER.

Doing the Birthday boogie on SATURDAY (9/24), RADIOCRUNCH/MUSICCRUNCH partner ANTHONY ACAMPORA, VALLIE RICHARDS DONOVAN's DAN VALLIE, BBR MANAGEMENT SVP/Marketing JOJAMIE HAHR, ATLANTIC RECORDS VP/Rhythm Promotion MICHELLE BURDEN, KSMG-KKYX/SAN ANTONIO PD DOUG BENNETT, AUDACY/NORTHERN CALIFORNIA’s RUBEN PIMENTEL, WKXW/TRENTON Brand Mgr. ANNE GRESS, WFEZ/MIAMI APD KORBY RAY, WKQC/CHARLOTTE's PHIL HARRIS, MEDIA PLACE CEO SCOTT KUSHNER, ANNOUNCERBOY PRODUCTIONS Pres. DALE MITCHELL, FRONTIER/VICTOR VALLEY, CA GM PAUL MITCHELL, ENTERTAINMENT MARKETING & PROMOTION’s SUZIE SPONDER, former WQLR/KALAMAZOO PD/MD BRIAN WERTZ, PLANET HYPE’s MATT VILLACARTE, WOSH-WNAM/APPLETON, WI GSM DAN WILLIS, MID-WEST/LANSING Marketing Consultant JIM BOSH, WHYI/MIAMI's FRANKIE P, TRIPLE TIGER RECORDS Dir./Marketing LAURA HOSTELLEY, WWKA/ORLANDO’s ZAKK SLATER, and WLZX/SPRINGFIELD, MA’s DAVE COOMBS.

Celebrating Birthdays on SUNDAY (9/25), PROMOSUITE CRO RACHEL FIELD, ATLANTIC's DAN POSNER, WJPT/FT. MYERS PD TOM CALOCOCCI, MUSIC IS ENTERTAINMENT’s ISSY SANCHEZ, AUDACY/WASHINGTON D.C SVP/Market Mgr. STEVE SWENSON, MADISON SQUARE GARDEN COMPANY/FORUM VP/Artist Relations & VIP Services AMI PATEL, former NETTWERK’s RAE CLINE, KKHI/DENVER's STEVE HAMILTON, RDR PROMOTIONS' JOHN KUBIAK, ERG MUSIC’s DENEEN WOMACK, WKTU/NEW YORK MD BARTEL, THE STANDARD MEDIA COMPANY's BRAD CHAMBERS, KEZK/ST. LOUIS' TOMMY WILDE, WLHT/GRAND RAPIDS’ FISH, PREMIERE NETWORKS' JENNY SHIELDS, WTMX/CHICAGO APD/MD NIKKI CHUMINATTO, BIG BEN PRODUCTIONS' BEN BLANKENSHIP, WKLB/BOSTON MD JIM CLERKIN, WARNER MUSIC NASHVILLE VP/Original Content CHAD SCHULTZ, iHEARTMEDIA/DENVER REGION Pres. TIM HAGER, WOTW/ORLANDO’s JENN LOPEZ, KYMX/SACRAMENTO’s SHERYL STEWART, KBXX/HOUSTON’s KEISHA NICOLE, and WWQM/MADISON’s FISH CALLOWAY.

Happy Birthday wishes on MONDAY (9/26) to ALL ACCESS and JMK Marketing’s JOHN KILGO, KMVQ/SAN FRANCISCO PD “JAZZY” JIM ARCHER, EMMIS/INDIANAPOLIS Market Pres. TAJA GRAHAM, former SPOTIFY Head Of Christian Music JOHN BUTLER, TOTAL TRAFFIC/WASHINGTON D.C.’s JERRY BOOTH, WKDF-WGFX-TITANS RADIO NETWORK/NASHVILLE OM DAVE KELLY, WMGK/PHILADELPHIA APD/MD NANCY PALUMBO, KASE/AUSTIN’s ROB MASON, MUSICMASTER/A-WARE SOFTWARE’s SCOTT WIRT, WORD-A/WYRD-A/GREENVILLE, NC's GREG MCKINNEY, WVAQ/CHARLESTON, WV PD JASON KNIGHT, WDAI/MYRTLE BEACH, SC and WYNN/FLORENCE, SC PD MIKE “BIG MIKE” BELL, TEN: THE ENTHUSIAST NETWORKS’ MIKE KARSTING, KUPL/PORTLAND’s JENN HAYS, EZ VOICES’ PAUL “UNCLE PAULY” MCDANIEL, CMG/MIAMI Dir./Sales ANGELINA ROSARIO, and to KMGA/ALBUQUERQUE’s DOUG DUROCHER.

