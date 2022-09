Brie Larson Is 33 Saturday (Photo: Tinseltown / Shutterstock.com)

Happy Birthday wishes on FRIDAY (9/30) to FIGMEDIA 1 Pres. and Media Entrepreneur BILL FIGENSHU, VUOLO VIDEO AIR-CHEX's ART VUOLO, AUDACY/ROCHESTER VP/Market Mgr. SUSAN MUNN, HOLLYWOOD RECORDS’ MATT DUFFY, KITS/SAN FRANCISCO & KNRK/PORTLAND Brand Mgr. MARK HAMILTON, KATZ MEDIA's GLORIA KESTENBAUM, radio vet GEORGE MCFLY, WHBC/CANTON, OH Content Dir. JAVA JOEL MURPHY, consultant BOB MCNEILL, former KATY/RIVERSIDE-SAN BERNADINO, CA PD TOM LAZAR, SINCLAIR/AUSTIN OM THOMAS CHASE, WXMG and WJYD/COLUMBUS, OH APD DIVINE MARTINO, KCAL/RIVERSIDE-SAN BERNADINO PD DARYL NORSELL, WESTWOOD ONE Dir./Affiliate Sales, Music & Entertainment JULIE BELL, and to MY TOWN MEDIA’s COLBY ERICSON.

Doing the Birthday boogie on SATURDAY (10/1), MEDIABREW COMMUNICATIONS Founder/CEO CHUCK WILLIAMS, former ALL ACCESS Contemporary Christian Editor MATT INGLE, AUDACY RVPP TOM “JAMMER” NAYLOR, KBBT/SAN ANTONIO PD and UNIVISION Music Specialist JAIME “HAMM” VALENZUELA, former WXRT/CHICAGO PD NORM WINER, former WAAF-WKAF/BOSTON MD MISTRESS CARRIE, AUDACY's 2NDSHIFT host ALAN KABEL, free agent JACK STEVENS, WEBG/CHICAGO's JEFFREY T. MASON, PROMO ONLY Pres. JIM ROBINSON, JETCAST's TOM ZARECKI, WILZ/SAGINAW APD LAUREN DAVIS, SIRIUSXM’s HOWIE GREENE, BANANA JACK MURPHY PROD. Pres. JACK MURPHY, former KYXY/SAN DIEGO’s JEFF DETROW, MUSIC CHOICE Dir. Operations BRIAN CADY, KGMG/TUCSON APD KATFISH KRIS KELLY, XHRM/SAN DIEGO MD LENNY B, iHEARTMEDIA/COLUMBUS SVPP MICHAEL MCCOY, KFCO/DENVER’s MERCEDES “CEDES” HOWARD, and former WNOW/INDIANAPOLIS’ GARRETT “PORKCHOP” KOZDEN.

Celebrating Birthdays on SUNDAY (10/2), INTERSCOPE’s DON “ADDZILLA” CODDINGTON, COX MEDIA/TAMPA VP/Market Mgr. KEITH LAWLESS, WESTWOOD ONE's ADAM FENDRICH, iHEARTMEDIA National Programming Group Exec. Producer/AC and Custom Format Lead/AC BRIAN CHECK, former WJLB-WMXD/DETROIT PD NATE BELL, iHEARTMEDIA/BAKERSFIELD VP/Market Mgr. JIM BELL, GATOR MICHAELS CONSULTING’s GATOR MICHAELS, WPOW/MIAMI PD MIGUEL “MIJO” IRIZARRY, KWYE/FRESNO’s DAVEY D, WARNER MUSIC NASHVILLE’s ANDY FLICK, former KSTJ-KJUL/LAS VEGAS’ BETH LANO, SCOOP MARKETING’s ANNA LOYNES, KOLA/RIVERSIDE’s KEVIN MACHADO, WFHN/PROVIDENCE OM MICHAEL ROCK, free agent REBECCA ROSS, former BONNEVILLE/SAN FRANCISCO SVP CHUCK TWEEDLE, WXLF-WZLF/WEST LEBANON, NH PD MATT RAISMAN, NEW NORTHWEST's JIM RICHMOND, WEJZ/JACKSONVILLE's YVONNE VELAZQUEZ, WQBB/GULFPORT, MS PD WAYNE WATKINS, WMMR/PHILADELPHIA’s PIERRE ROBERT, UMG INTERNATIONAL MARKETING-STREAMING’s MAT BATES, KCMO/KANSAS CITY’s DAVE FOGEL, GOLDEN ISLES/BRUNSWICK, GA PD MARK EDISS, and WWST/KNOXVILLE’s KAYLA MORGAN.

Happy Birthday wishes on MONDAY (10/3) to YOUTUBE Global Head Of Music LYOR COHEN, WXXL-WMGF/ORLANDO PD JEREMY RICE, WARNER RECORDS VP Rock & Triple A DAVID RAVIKOFF, KLLC/SAN FRANCISCO APD/MD JAYN, RADIO TUCSON Co-Owner and KRDI/TUCSON PD BOBBY RICH, KRRL/LOS ANGELES VP/Sales ANNE HUDSON, RED HAT 22’s PAUL BROWN, iHEARTMEDIA/PANAMA CITY and TALLAHASSEE OM JOHN LUND, FOREVER BROADCASTING's TERRY DEITZ, CLASSICROCKFOREVER's DAN FORTH, WHPI/PEORIA's RICK HIRSCHMANN, KSEQ/FRESNO’s ANDRE COVINGTON, WESTWOOD ONE's JOYCE JEFFERSON, OLIVER MEDIA's DENISE OLIVER, NETTWERK AMERICA’s TOM GATES, TEJAS/CORPUS CHRISTI Market Mgr. KENT COOPER, VOA’s WAYNE SHORTER, RED WOLF/NEW LONDON, CT VP/Programming BRIAN RAM, KWTX/WACO PD CARTER, WXBM/PENSACOLA PD ADAM “CASH” KASHNER, NEIL WILSON VOICEOVERS and iHEARTMEDIA/GREENSBORO and RALEIGH Imaging Director NEIL WILSON, and to WLKI/ANGOLA, IN’s PHIL O’REILLY.

