-
Triton Digital August 2022 U.S. Podcast Report Led By Stitcher, 'Crime Junkie'
by Perry Michael Simon
September 22, 2022 at 7:15 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
-
STiTCHER remained on top of both top 20 sales network charts in TRITON DIGITAL's latest U.S. Podcast Report release for AUGUST 2022, with AUDACY moving up to second place on the average weekly download chart, displacing NPR, while maintaining its second place slot on the average weekly user chart. On the podcast rankers, CRIME JUNKIE stayed in first for users and knocked THE BEN SHAPIRO SHOW out of the top download slot.
The rankers, with the caveat that like most rankers issued by measurement firms, the numbers do not include all shows and leave out those not participating in the companies' particular measurement system:
Top 20 networks by average weekly users:
1. STITCHER MEDIA
2. AUDACY PODCAST NETWORK
3. WONDERY
4. NPR
5. AUDIOBOOM
6. CUMULUS PODCAST NETWORK
7. NBCUNIVERSAL NEWS GROUP
8. WARNERMEDIA
9. KAST MEDIA
10. PARAMOUNT
11. ALL THINGS COMEDY
12. STUDIO 71
13. THE ROOST PODCAST NETWORK
14. CLOUD10
15. SALEM PODCAST NETWORK
16. HEADGUM
17. SPOKENLAYER
18. BONNEVILLE INTERNATIONAL
19. BEASLEY MEDIA GROUP
20. SONORO GLOBAL MEDIA CORP.
Top 20 networks by average weekly downloads:
1. STITCHER MEDIA
2. AUDACY PODCAST NETWORK
3. NPR
4. WONDERY
5. CUMULUS PODCAST NETWORK
6. AUDIOBOOM
7. NBCUNIVERSAL NEWS GROUP
8. PARAMOUNT
9. WARNERMEDIA
10. KAST MEDIA
11. SALEM PODCAST NETWORK
12. ALL THINGS COMEDY
13. STUDIO 71
14. THE ROOST PODCAST NETWORK
15. CLOUD10
16. HEADGUM
17. BONNEVILLE INTERNATIONAL
18. FOCUS ON THE FAMILY
19. BEASLEY MEDIA GROUP
20. SPOKENLAYER
Top 20 podcasts by average weekly users:
1. CRIME JUNKIE
2. UP FIRST
3. MORBID: A TRUE CRIME PODCAST
4. DATELINE NBC
5. NPR NEWS NOW
6. THE BEN SHAPIRO SHOW
7. SMARTLESS
8. THE DAN BONGINO SHOW
9. MY FAVORITE MURDER
10. 2 BEARS, 1 CAVE WITH TOM SEGURA & BERT KREISCHER
11. CONAN O'BRIEN NEEDS A FRIEND
12. LAST PODCAST ON THE LEFT
13. POD SAVE AMERICA
14. CNN 5 THINGS
15. FRESH AIR
16. OFFICE LADIES
17. WAIT WAIT... DON'T TELL ME!
18. HIDDEN BRAIN
19. PLANET MONEY
20. FREAKONOMICS RADIO
Top 20 podcasts by average weekly downloads:
1. CRIME JUNKIE
2. NPR NEWS NOW
3. THE BEN SHAPIRO SHOW
4. DATELINE NBC
5. MORBID: A TRUE CRIME PODCAST
6. UP FIRST
7. THE DAN BONGINO SHOW
8. MY FAVORITE MURDER
9. FRESH AIR
10. SMARTLESS
11. POD SAVE AMERICA
12. NPR POLITICS PODCAST
13. LAST PODCAST ON THE LEFT
14. CONAN O'BRIEN NEEDS A FRIEND
15. THE CHARLIE KIRK SHOW
16. THE MARK LEVIN PODCAST
17. PLANET MONEY
18. HIDDEN BRAIN
19. CNN 5 THINGS
20. THE MICHAEL KNOWLES SHOW