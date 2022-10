Elizabeth Shue Is 59 (Photo: Tinseltown / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY, (10/6) to KSKS/FRESNO’s JODY JO MIZE, retired iHEARTMEDIA/CENTRAL CALIFORNIA SVPP STEVE WEED, US 41 RADIO's MATT MANGAS, WSHH-WJAS-WMNY/PITTSBURGH PD RON ANTILL, HOWARD HOFFMAN VOICES' HOWARD HOFFMAN, LYMAN JAMES CREATIVE Pres. LYMAN JAMES, WJXB/KNOXVILLE PD JEFF JARNIGAN, former iHEARTMEDIA/QUAD CITIES, IA SVPP JIM O’HARA, consultant ELIZABETH SALAZAR, STEVE WEST AUDIO SERVICES’ STEVE WEST, WKYS/WASHINGTON D.C.'s JOSH MARKOVITZ, KCQQ-KUUL/QUAD CITIES, IA PD MARK MANUEL, WLLR/QUAD CITIES DANIELLE HOWE, NRG MEDIA/WAUSAU-STEVENS POINT Operations/Brand Mgr. TRAVIS PLACE, and to CONCORD’s ELIAS CHIOS.

Celebrating Birthdays on FRIDAY (10/7), iHEARTMEDIA Markets Group Division Pres. and BIN Pres. TONY COLES, SB PROJECTS VP/Marketing-Promotion TONY BRACY, former iHEARTMEDIA/SACRAMENTO SVPP CURTISS JOHNSON, WISN-A/MILWAUKEE PD JERRY BOTT, WKKT/CHARLOTTE's BROTHER BILL DOTSON, CUMULUS VP/NewsTalk and WMAL/WASHINGTON D.C. PD BILL HESS, KKUU/PALM SPRINGS MD BIANCA FORT, CAPSAN MEDIA/ELIZABETH CITY-NAGS HEAD, NC Dir./Programming MARK JACKSON, HARRY LEGG VOICEOVER & PRODUCTION’s HARRY LEGG, LISA LUPARI PRODUCTIONS’ LISA LUPARI, CUMULUS/FAYETTEVILLE, NC OM DICK STADLEN, EARLS FAMILY BROADCASTINGS’ SUSAN WISE, RICK COBBLE PRODUCTIONS’ RICK COBBLE, MUSIC ALLIES' DAMON GROSSMAN, KTXY/COLUMBIA, MO MD JON GLAZER, iHEARTMEDIA/ALBANY AREA SVPP CHRIS MARINO, WWZY-WBHX/MONMOUTH-OCEAN, NJ PD ROBBY BRIDGES, and KOIT & KBLX/SAN FRANCISCO’s BILLY VIDAL.

