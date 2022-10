Simon Cowell Is 63 (Photo: DFree / Shutterstock.com)

Happy Birthday wishes on FRIDAY (10/7) to iHEARTMEDIA Markets Group Division Pres. and BIN Pres. TONY COLES, SB PROJECTS VP/Marketing-Promotion TONY BRACY, former iHEARTMEDIA/SACRAMENTO SVPP CURTISS JOHNSON, WISN-A/MILWAUKEE PD JERRY BOTT, WKKT/CHARLOTTE's BROTHER BILL DOTSON, CUMULUS VP/NewsTalk and WMAL/WASHINGTON D.C. PD BILL HESS, KKUU/PALM SPRINGS MD BIANCA FORT, CAPSAN MEDIA/ELIZABETH CITY-NAGS HEAD, NC Dir./Programming MARK JACKSON, HARRY LEGG VOICEOVER & PRODUCTION’s HARRY LEGG, LISA LUPARI PRODUCTIONS’ LISA LUPARI, CUMULUS/FAYETTEVILLE, NC OM DICK STADLEN, EARLS FAMILY BROADCASTINGS’ SUSAN WISE, RICK COBBLE PRODUCTIONS’ RICK COBBLE, MUSIC ALLIES' DAMON GROSSMAN, KTXY/COLUMBIA, MO MD JON GLAZER, iHEARTMEDIA/ALBANY AREA SVPP CHRIS MARINO, WWZY-WBHX/MONMOUTH-OCEAN, NJ PD ROBBY BRIDGES, and to KOIT & KBLX/SAN FRANCISCO’s BILLY VIDAL.

Doing the Birthday boogie on SATURDAY (10/8), MR. MASTER Pres. STU JACOBS, CAROLINE VP/Promotion ALISA APPLEGATE, SKYVIEW NETWORKS’ syndicated host and KPWR/LOS ANGELES’ NICK CANNON, WNWV/CLEVELAND PD ALYSSA URSETTI, WPRO/PROVIDENCE’s GIOVANNI, RADIO WOODSTOCK '69 PD DAVE DOUD, EWTN Marketing Dir. JOHN PEPE, KWEE.RENO’s CONNIE WRAY, KOSI/DENVER's RICK MORGAN, WXPK/WESTCHESTER CO, NY APD CHRIS “COACH” RODRIGUEZ, KINK/PORTLAND’s GUSTAV, KKMJ/AUSTIN’s RYNO, iHEARTMEDIA/HUNTSVILLE SVP/Sales LISA BALANCE, and REELWORLD’s ROBBIE EHRBAR.

Celebrating Birthdays on SUNDAY (10/9), BEASLEY MEDIA VP/Strategy & Analytics and BEASLEY/BOSTON Dir./Programming CADILLAC JACK MCCARTNEY, INTERSCOPE’s BRIAN GRAY, SUMMITMEDIA National PD JOHN OLSEN, WESTWOOD ONE's STEVE HIBBARD, iHEARTMEDIA/HONOLULU Dir./Programming JAMIE HYATT, KSRZ/OMAHA’s TERRI MCCORMICK, former HOT 99.1/ALBANY’s JD REDMAN, former WZBT/PITTSBURGH’s JOHN CLINE, WSGF/AUGUSTA PD ROB COLLINS, PHAT PHROG PRODUCTIONS’ KURT KREIGER, XM’s BEN KRECH, KUPI/IDAHO FALLS PD/MD JEFF ROPER, WDHC/BERKELY SPRINGS, WV GM STACY DRAKE, ATLANTIC's NEIL HARRISON, WMGV/GREENVILLE-NEW BERN, NC's COLLEEN JACKSON, IKONZE ENTERTAINMENT's SHAWN ANDRE, COURTYARD MANAGEMENT's JOHN BENNETT, WNFB/GAINESVILLE's BARRY COLE, former iHEARTMEDIA SVP RAD MESSICK, WRAL/RALEIGH's BRYAN LORD, WBVX/LEXINGTON’s KELLI GATES, KMXP/PHOENIX’s PRISCILLA ORNELAS, WXXX/BURLINGTON, VT’s JENNA GEE, and WGH/NORFOLK PD JIMMY RAY DUNN.

Happy Birthday wishes on MONDAY (10/10) to MIDWEST COMMUNICATIONS/HIBBING-IRON RANGE OM TOM BALDRICA, voiceover man MITCH CRAIG, KLOL/HOUSTON PD AL FUENTES, WOL-A/WASHINGTON D.C.’s MADELYNE WOODS, artist/record producer DAMION "DA MIZZA" YOUNG, former KRWM/SEATTLE PD LAURA DANE, ERICKSON PUBLIC RELATIONS’ PAULA ERICKSON, MIDTOWN MEDIA's CHRIS CAMPBELL, KGFM/BAKERSFIELD PD/MD CHRIS EDWARDS, former WBT-WLNK/CHARLOTTE Marketing Dir. RICH LANGE, WVOJ/JACKSONVILLE GM DAVID RIMMER, CREMEMACHINE.COM's BILL WATERS, BRAVES RADIO NETWORKS' STEVE VERSNIK, CAPITOL CHRISTIAN MUSIC GROUP's JENN BRINN, CREATIVE TALENT CEO STEVE GALLAGHER, ALPHA MEDIA/PORTLAND Dir./Marketing KELSEY MCDANIEL, former WXNX/FT. MYERS' SPAM, JACOBS MEDIA’s CHRIS FIRMAGE, KNDE/BRYAN-COLLEGE STATION PD KATY DEMPSEY, and to SHOW DOG NASHVILLE’s DENISE ROBERTS.

