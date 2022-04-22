-
Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio September '22 PPM Ratings Today
by Charese Frugé
October 6, 2022 at 8:00 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
-
NIELSEN AUDIO SEPTEMBER '22 PPM Ratings out TODAY for CHARLOTTE-GASTONIA-ROCK HILL; CINCINNATI; CLEVELAND; COLUMBUS, OH; KANSAS CITY; LAS VEGAS; ORLANDO; PITTSBURGH; PORTLAND, OR; SACRAMENTO; SALT LAKE CITY-OGDEN-PROVO; and SAN ANTONIO. Find ratings for subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming MONDAY 10/10, SEPTEMBER '22 PPM Ratings for AUSTIN, GREENSBORO-WINSTON SALEM-HIGH POINT, HARTFORD-NEW BRITAIN-MIDDLETOWN, INDIANAPOLIS, JACKSONVILLE, MEMPHIS, MILWAUKEE-RACINE, NASHVILLE, NORFOLK-VIRGINIA BEACH-NEWPORT NEWS, PROVIDENCE-WARWICK-PAWTUCKET, RALEIGH-DURHAM, and WEST PALM BEACH-BOCA RATON.