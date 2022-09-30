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Eastlan Ratings Now Available For August '22
by Roy Trakin
October 3, 2022 at 1:20 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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EASTLAN RATINGS are available for the following markets for AUGUST '22: ANCHORAGE, AK, BEND, OR; BILLINGS, MT; CHARLESTON, SC, DECATUR, IL, ELKART, IN, FT. WAYNE, IN, HOT SPRINGS, AR, JOHNSON CITY, MO; JOPLIN, MO, KALISPELL,MT; LAFAYETTE, IN; LaSALLE, IL; LAUREL, MS; SAN LUIS OBISPO, CA, SANTA ROSA, CA, SOUTH BEND, IN and TWIN FALLS, ID
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