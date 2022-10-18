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Happy Birthday
October 18, 2022 at 5:25 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on WEDNESDAY (10/19) to WSTR/ATLANTA PD JERRY MCKENNA, SWANSON GLOBAL MEDIA’s JACK SWANSON, ALPHA MEDIA EVP MIDWEST GEORGE PELLETIER, RED LIGHT MANAGEMENT's ED GREEN, former WARNER RECORDS/NASHVILLE EVP BILL BENNETT, LB MARKETING consultant LUCY BARRAGAN, KYMX/SACRAMENTO PD BRYAN JACKSON, WTTS/INDIANAPOLIS’ CRYSTAL MCKENZIE, WDRV/CHICAGO’s STEVE TINGLE, FOODCHAIN RECORDS Pres. JOHN BRODEY, retired WKLB/BOSTON PD MIKE BROPHEY, WGSQ/COOKVILLE, TN's CHARLEE SIMONS, SIRIUSXM's DUSTY STREET, WALV/CHATTANOOGA Prod. Dir. LOGAN CARMICHAEL, iHEARTMEDIA/LOUISVILLE SVP Sales KEVIN HUGHES, retired WZBA/BALTIMORE GM JEFFERSON WARD, former WXXJ-WJGL/JACKSONVILLE Dir./Branding and Programming CODY BLACK, CKKS/VANCOUVER PD JOHN HIPPER, WMXS/MONTGOMERY, AL PD PAUL HORTON, former WQIK/JACKSONVILLE PD JOHN RICHARDS, iHEARTMEDIA/SAN FRANCISCO Digital PD DOUG HALL, WIRK/WEST PALM BEACH’s CHELSEA TAYLOR, and to WJPT/FT. MYERS APD JOE WINNER.
Celebrating Birthdays on THURSDAY (10/20), TEN SHARE MEDIA’s JAY STEVENS, MCA-NASHVILLE SVP/Promotion KATIE DEAN, COLEMAN INSIGHTS VP/Research Operations DAVID BAIRD, ADVANCED MEDIA PARTNERS/PEORIA VP/GM J.R. GREELEY, Q PRIME VP/Promotion TRINA LUTH, former ALPHA MEDIA Hot AC-Rock Format Captain and KBAY-KEZR/SAN JOSE Content Dir. DAVE NUMME, veteran air personality LISA ST. REGIS, former WSTR/ATLANTA’s CINDY SIMMONS, THREE EAGLES/WORTHINGTON, MN OM JERRY R. MASON, KZIA/CEDAR RAPIDS-IOWA CITY OM CHRIS JACKSON, former WRQX/WASHINGTON APD/MD ASHLEY NICKELS, KEHK-KSCR-A/EUGENE PD BRIAN ROBERTS, and KFRU/COLUMBIA, MO PD CASEY BARTHOLOMEW.