ALL ACCESS Happy Birthday wishes on MONDAY (10/24) to KDWB/MINNEAPOLIS' DAVE RYAN, BMLG RECORDS VP/Promotion & Marketing RYAN DOKKE, SAGA/MILWAUKEE GM BOB BELLINI, former KQMV/SEATTLE PD RICKY VILLA, SIRIUSXM’s WARD CLEAVER, KKBQ/HOUSTON GSM JUDY LAKIN, record promo vet DAN PHIPPEN, WHAS-A/LOUISVILLE News Dir. TED WERBIN, OUTLOOK COMMUNICATIONS Pres. TOM GILLIGAN, KQQL-HD2/MINNEAPOLIS PD and KTCZ/MINNEAPOLIS MD PAUL FLETCHER, GING MANAGEMENT’s BRAD DAVIDSON, WKBN-A/YOUNGSTOWN PD DAN RIVERS, BENZTOWN Dir./National Imaging SCOTT MAYTON, KFM-BFM/SAN DIEGO APD ROBIN ROTH, WAFY/FREDERICK, MD’s JEREMY YOUNG, and to WLZW/UTICA’s DAVE WHEELER.

Celebrating Birthdays on TUESDAY (10/25), ALL ACCESS/NASHVILLE Bureau Chief PHYLLIS STARK, WINK/FT. MYERS PD CHUCK KNIGHT, SIRIUS/XM Sr. Dir./Artist Mktg RACHAEL SPANGLER, former RCA SVP/Promotion ADRIAN MOREIRA, former MAPLETON VP/Programming MIKE SKOT, former WPLJ/NEW YORK’s JAMIE LEE, former WLLD/TAMPA Promotions Dir. DREW FLEMING, FOLGER ENTERTAINMENT Pres. JOEL FOLGER, promotion/marketing vet CHERYL KHANER, DOUBLE O RADIO/SAN ANGELO VP/GM JOHN KERR, HUBBARD/PHOENIX OM DAVID MOORE, WRAL/RALEIGH's KYLE SMELSER, PLAYHOUSE PRODUCTIONS and KMVQ/SAN FRANCISCO's ST. JOHN, retired CUMULUS/ERIE, PA OM CHUCK STEVENS, COLUMBIA RECORDS-NASHVILLE's JENNIFER THORPE, WZXL/ATLANTIC CITY PD STEVE RAYMOND, WQHH/LANSING PD ARSENIO “RICKY” BURNS, iHEARTMEDIA/ASHVILLE SVPP BRIAN HALL, CUMULUS/MONTGOMERY OM RICK HENDRICK, WESTWOOD ONE’s ALAN CRAIG, and WECQ/FT. WALTON BEACH PD MARY JO GRUBER.

