ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY, (10/27), to DEF JAM EVP/GM NICKI FARAG, REPUBLIC VP/Adult Formats MANNY SIMON, COLEMAN INSIGHTS Pres./COO WARREN KURTZMAN, former AMPLIFY MUSIC’s LIDA GALKA, 13 MANAGEMENT's FRANK BELL, WFHG/JOHNSON CITY's JOHN QUAINTANCE, WPGA/MACON PD STEPHEN CONNER, industry vet BURT BAUMGARTNER, STRAUSS RADIO STRATEGIES RAUL MARTINEZ, CUMULUS/MIDLAND, TX OM JOHN MOESCH, voiceover pro CARLY RUSH, free agent LIZ WILDE, YAHOO MUSIC’s STEPHANIE CABRAL, DRUMMER PR Pres. ELISE BROWN, CUMULUS MEDIA/LOS ANGELES’ WENDY ELLIS, COX MEDIA/ATLANTA Promotions Dir. AMANDA ALLWOOD, 1608 PROMOTIONS’ STEPHANIE SEIPLE, and to KDON/MONTEREY’s RYNELL “SHOWBIZ” WILLIAMS.

Celebrating Birthdays on FRIDAY (10/28), VALLIE-RICHARDS-DONOVAN CONSULTING’s HARV BLAIN, WPGC/WASHINGTON D.C. PD ANGELIQUE ALSTON, AUDACY Alternative National Talent and WNYL/NEW YORK’s KEVAN KENNEY, KKBA-KZFM-KEYS-A/CORPUS CHRISTI OM/PD GINO FLORES, KSYN/JOPLIN, MO's ROB MEYER, ANSCHUTZ FILM GROUP's LINDSAY FELLOWS, STREETWISE's' ANTHONY DAUGHTRY, retired NRG MEDIA COO CHUCK DUCOTY, WCFB/ORLANDO PD KEVIN GARDNER, BEN MANILLA PRODUCTIONS GM MONICA BLAKELY, former SALEM/HOUSTON GM CHUCK JEWELL, DANCE MUSIC CONSULTANT’s JOHN PARKER, KEEY/MINNEAPOLIS' AMY JAMES, KSFT/SIOUX CITY PD BART MCCOY, KQTC/SAN ANGELO's JOHN "ROMEO" MEDINA, ICY MUSIC's TED TAYLOR, LM COMMUNICATIONS/CHARLESTON, SC OM BRYAN SCHOCK, KDXY/JONESBORO, AR PD CHRISTIE MATTHEWS, PREMIERE NETWORKS' BILL MAY, BONNEVILLE/SAN FRANCISCO’s ELVIS MEDINA, KEWB/REDDING, CA APD KELSEY SAUERS, and WBZ/BOSTON’s TONY MASSAROTTI.

