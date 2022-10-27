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Happy Birthday
October 27, 2022 at 1:56 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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Happy Birthday wishes on FRIDAY (10/28) to VALLIE-RICHARDS-DONOVAN CONSULTING’s HARV BLAIN, WPGC/WASHINGTON D.C. PD ANGELIQUE ALSTON, AUDACY Alternative National Talent and WNYL/NEW YORK’s KEVAN KENNEY, KKBA-KZFM-KEYS-A/CORPUS CHRISTI OM/PD GINO FLORES, KSYN/JOPLIN, MO's ROB MEYER, ANSCHUTZ FILM GROUP's LINDSAY FELLOWS, STREETWISE's' ANTHONY DAUGHTRY, retired NRG MEDIA COO CHUCK DUCOTY, WCFB/ORLANDO PD KEVIN GARDNER, BEN MANILLA PRODUCTIONS GM MONICA BLAKELY, former SALEM/HOUSTON GM CHUCK JEWELL, DANCE MUSIC CONSULTANT’s JOHN PARKER, KEEY/MINNEAPOLIS' AMY JAMES, KSFT/SIOUX CITY PD BART MCCOY, KQTC/SAN ANGELO's JOHN "ROMEO" MEDINA, ICY MUSIC's TED TAYLOR, LM COMMUNICATIONS/CHARLESTON, SC OM BRYAN SCHOCK, KDXY/JONESBORO, AR PD CHRISTIE MATTHEWS, PREMIERE NETWORKS' BILL MAY, BONNEVILLE/SAN FRANCISCO’s ELVIS MEDINA, KEWB/REDDING, CA APD KELSEY SAUERS, and to WBZ/BOSTON’s TONY MASSAROTTI.
Doing the Birthday boogie on SATURDAY (10/29), INTERSCOPE EVP/Promotion CHRIS LOPES, AUDACY Country RVPP and KILT/HOUSTON Brand Mgr. JOHN FOXX, CUMULUS EVP/Marketing and WESTWOOD ONE Pres. SUZANNE GRIMES, HEAVY LENNY PROMOTIONS’ LENNY BRONSTEIN, iHEARTMEDIA CHR/Brand Coordinator and WHYI/MIAMI PD TAYLOR JUKES, former SIRIUSXM’s GREGG STEELE, JEWEL'S VOICE WORKS' JEWEL CARTER, TOWNSQUARE MEDIA/DULUTH OM DAVID DREW, FOX NEWS RADIO's JEFF HILLERY, COLUMBIA’s LAURA LABADIA, former KVOO-KXBl/TULSA PD GREG MOZINGO, iHEARTMEDIA’s DAVE SYMONDS, iHEARTMEDIA/PHILADELPHIA Marketing Dir. LISA ACCHIONE, former iHEARTMEDIA/CHARLESTON-SAVANNAH SVPP TRAVIS DYLAN, and NARROW ROAD COMMUNICATIONS Pres./GM J.D. HOCK.
Celebrating Birthdays on SUNDAY (10/30), TOWNSQUARE MEDIA SVP/Operations TODD LAWLEY, WOMX/ORLANDO MD LAURA FRANCIS, KRTH/LOS ANGELES’ LARA SCOTT, AWARE RECORDS President GREGG LATTERMAN, former KAZR/DES MOINES PD RYAN PATRICK, programming veteran LOUIE CRUZ, KLEM DANIELS PRODUCTIONS' KLEM DANIELS, retired air personality EDDIE SANTIAGO, former WMGC-WDMK/DETROIT PD ZANNIE GLOVER, iHEARTMEDIA TOTAL TRAFFIC & WEATHER’s NANCY RODRIGUEZ, COX MEDIA/MIAMI's ERIK VELEZ, former WZPL/INDIANAPOLIS' ZAKK BABB, CUMULUS/PENSACOLA OM GREG TILLOTSON, HEADCOUNT ORG’s LINDSAY BERBERICH, former WMGX/PORTLAND, ME’s EVA MATTESON, and WYOY/JACKSON, MS’ ADAM SCHRAF.
Happy Birthday wishes on MONDAY, HALLOWEEN (10/31), to iHEARTMEDIA/MEMPHIS Market Mgr. MORGAN BOHANNON, MID-WEST FAMILY/SOUTH BEND GM PD BILL GAMBLE, IN THE MIX WITH GROOVES' PAT “DJ GROOVES” CERULLO, OC NEWS AND PRODUCTION's JENNIFER BAUMAN, NASSAU/MONMOUTH-OCEAN Chief Eng. DAVE BROWN, CUMULUS/LITTLE ROCK Dir./Engineering DAN CASE, DEMERS PROGRAMMING MEDIA CONSULTANTS Pres. ALEX DEMERS, THE MJ MORNING SHOW's FROGGY, MR. MASTER Exec. Dir./Affiliate Sales ROGER NADEL, JLS ARTIST MANAGEMENT's JASON SPIEWAK, WZPL/INDIANAPOLIS MD ZACH BURTON, WMKS-WVBZ/GREENSBORO PD KEITH ALLEN, BRASH MUSIC's STEVE JONES, KGON/PORTLAND's MATT WILCOX, consultant JOHN LUND, WZSR/WOODSTOCK, IL PD BRUCE COLE, and to KQKQ/OMAHA’s NIKKI OSWALD.