Anthony Kiedis Is 60 (Photo: Milan Risky / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on TUESDAY (11/1) to RCA SVP/Promotion DENNIS BLAIR, WARNER RECORDS VP/Adult Promotion MICHELLE BABBITT, COLUMBIA SVP/Urban Promotion WILT WALLACE, KSD/ST. LOUIS’ BILLY GREENWOOD, WJKK/JACKSON PD JOHN ANTHONY, KMGE-KEUG/EUGENE PD JEFF BAIRD, KLBJ/AUSTIN’s CHARLIE HODGE, MARC RADIO GROUP/GAINESVILLE GM MARK LEOPOLD, WBGG/MIAMI’s DOC RENO, TONY TOLLIVER MEDIA's TONY TOLLIVER, WDSS/GRAND RAPIDS PD ALLI FOX, STRANGE LOOP MUSIC's GARY MCDONALD, FLINN/MEMPHIS Creative Services Dir. SEAN HARRIGAN, WXFX/ROCHESTER’s BROTHER WEASE, CHRIS LAMKE PRODUCTIONS' CONNIE ACOSTA, CHERRY CREEK MEDIA/WENATCHEE, WA OM and KYSN PD ROB REEL, WHGG-A/JOHNSON CITY-BRISTOL PD JOHN BOLUS, BENZTOWN’s MASA PATTERSON, former KKGO/LOS ANGELES’ ANGIE FITZSIMMONS, and to LEIGHTON/WINONA, MN GM JIM ALLGIER.

Celebrating Birthdays on WEDNESDAY (11/2), WKSC/CHICAGO’s SHOWBIZ SHELLY, DUALTONE SVP/Promotion & Strategy JULIE MUNCY, KCKC/KANSAS CITY’s KYLE KRISTOFER, retired WBTP/TAMPA PD RON "JOMAMA JOHNSON" SHEPHERD, KNX/LOS ANGELES' ROB ARCHER, KQXL/BATON ROUGE's MYA VERNON, voiceover pro and radio vet DENA YASNER, and former KZRV/ST. CLOUD’s ALLI MAE.

