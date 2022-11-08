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Happy Birthday
November 8, 2022 at 5:32 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on WEDNESDAY (11/9), to ALL ACCESS’ JARRETT COTTON, ANGELA PERELLI COACHING Pres. ANGELA PERELLI, RADIO.COM OM, AUDACY VP/Programming and KRTH/LOS ANGELES PD CHRIS EBBOTT, former MERLIN MEDIA /CHICAGO VP/Programming ANDY FRIEDMAN, JK PROMOTION’s JON KONJOYAN, former WQMX/AKRON PD SUE WILSON, WBBV/VICKSBURG OM RON ANDERSON, WRXT/ROANOKE GM BARRY ARMSTRONG, KKBQ-KHTC/HOUSTON Creative Services Dir. PATRICK CAINE, KDAT/CEDAR RAPIDS MD RICK MARSHALL, former WHZT/GREENVILLE, SC’s JUSTIN TYME, WESTWOOD ONE's JILL WEST, WDRM/HUNTSVILLE and WAMZ/LOUISVILLE’s BRENT “DINGO “ CRANK, BINNIE MEDIA Dir./Country Programming CHRIS CLARE, and to WDVD/DETROIT’s LAUREN CROCKER.
Celebrating Birthdays on THURSDAY (11/10) to CONCORD RECORDED MUSIC GM JILL WEINDORF, record industry veteran JOHN DIMAIO, former WSTR/ATLANTA's JEFF DAULER, XM and LOU BRUTUS' HARDDRIVE host LOU BRUTUS, WRIS/MADISON APD MIRANDA DANIELS, WDVD/DETROIT's BLAINE FOWLER, KYKZ/LAKE CHARLES, LA's KEVIN DAVIS, former MID-WEST FAMILY/SPRINGFIELD, MO OM MARY FLEENOR, WFGF/LIMA, OH PD CHARLIE HARRIGAN, KNTY/SACRAMENTO Dir. Marketing and Promotion DON LANGFORD, KDFC-KUSF/SAN FRANCISCO PD BILL LUETH, former WRIT/MILWAUKEE’s ERIC PAULSEN, KRXO/OKLAHOMA CITY's LEE ROBERTS, SAVAGE MEDIA GROUP's SCOTT SAVAGE, THE CONNECTOR’s WILLIAM “FUZZY” WEST, SAMSUNG MOBILE USA’s MICHELLE ENGEL, BLACK RIVER MUSIC GROUP's JOE CARROLL, COMPASS MEDIA NETWORKS’ NANCY ABRAMSON, WKTU/NEW YORK's ASTRA, IN2UNE MUSIC's LORI RISCHER, WOGG/PITTSBURGH PD SCOTT ALEXANDER, WGGY/WILKES BARRE-SCRANTON’s DOC MEDEK, former KCAQ/OXNARD-VENTURA’s KATHERINE “KAT” MURILLO, KOA/DENVER’s MARTY LENZ, TOWNSQUARE MEDIA/LANSING Dir./Content JONATHAN “JR” RUPPEL, and former SUMMITMEDIA/KNOXVILLE OM and WCYQ PD SCOTT GAINES.