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Happy Birthday
November 10, 2022 at 9:03 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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Happy Birthday wishes on FRIDAY (11/11) to JVC MEDIA/FLORIDA Dir./Programming STEVIE DEMANN, CUMULUS/RENO VP/Market Mgr. JENNIFER ODOM, STEPHENS MEDIA GROUP SVP/Programming BOB THORNTON, ADAMS/FT. WAYNE OM JJ FABINI, WGKX/MEMPHIS MD KAY MANLEY, WATERTOWER MUSIC's KEVIN KERTES, former WOFX/CINCINNATI PD MARTY BENDER, PKMEDIA's PETER KLEINER, AUDACY Dir./Digital Music Media TOM LISACK, former KABCLOS ANGELES’ DOUG MCINTYRE, former KZCH/WICHITA MD JOJO COLLINS, WWL-A/NEW ORLEANS' TOMMY TUCKER, JEFF BERLIN CREATIVE's JEFF BERLIN, iHEARTMEDIA/CHARLOTTE & RALEIGH For Alternative & Classic CHRIS CROWLEY, BMG's AMIT KUMAR, former KOSP/SPRINGFIELD PD BAILEY, former WCTO/ALLENTOWN’s HANNAH BYROM, iHEARTMEDIA Division EVP/Programming and WHKF/HARRISBURG and WLAN/LANCASTER PD JEFF HURLEY, and to KXSN/SAN DIEGO’s JOSS TAYLOR.
Doing the Birthday boogie on SATURDAY (11/12), DOLLINGER STRATEGIC COMMUNICATION Pres. LISA DOLLINGER, WARNER MUSIC NASHVILLE COO MATT SIGNORE, WQSM/FAYETTEVILLE, NC PD JEFF DAVIS, WAHR/HUNTSVILLE MD BONNY O'BRIEN, WIMZ/KNOXVILLE Brand Mgr. RANDY CHAMBERS, former WARNER BROTHERS' ALEX CORTEZ, METRO/BALTIMORE's PAM CROSBY, WESTWOOD ONE’s JEFF GONZER, WBLI/LONG ISLAND APD/MD AL LEVINE, SAM ENTERTAINMENT's GABY SKOLNEK, former ELEKTRA VP AL TAVERA, WXYY/SAVANNAH PD/MD MIA MANCE, WMXY-WBBG-WNIO-A/YOUNGSTOWN PD JEFF KELLY, COLUMBIA’S KATHLEEN BRODERICK, former WLUB/AUGUSTA, GA PD BLAINE JACKSON, WDBO/ORLANDO PD KEITH MEMOLY, THE MIX GROUP’s OMAR FAJARDO, DJ SERGIO “LATIN PRINCE” JIMENEZ.
Celebrating Birthdays on SUNDAY (11/13), iHEARTMEDIA/CHICAGO REGION Pres. MATT SCARANO, CUMULUS RADIO STATION GROUP SVP/Pres. of National Sales RAFE D'AMICO, retired WOGL/PHILADELPHIA’s GLENN KALINA, WSB-A/ATLANTA APD PAUL IHANDER, consultant PAM TAYLOR, SUB POP's SCOTT PERLEWITZ, KROQ/LOS ANGELES' NICOLE ALVAREZ, RCA NASHVILLE’s MALLORY MICHAELS, former KOLE-A and KRCM-A/BEAUMONT,TX's DEBBIE WYLDE, EX 99ATLANTA's JIMMY BARON, WFTL/WEST PALM BEACH's PAUL BARSKY, former KOSI/DENVER's STEVE CASSIDY, WSHK-WSAK/DOVER, NH PD BILL ELLIOTT, KXDG/JOPLIN PD CHRIS HAYES, KOOL/PHOENIX MD TOM PEAKE, WBZA/ROCHESTER’s KIMBERLY RAY, former KSWD/SEATTLE PD SMOKEY RIVERS, VIRDEN/QUAD CITIES, IA GM BRETT RAMTHUN, REACH MEDIA’s MELODY TALKINGTON, former KHYL-KQJK/SACRAMENTO OM DON ALIAS, WHITESTAR ENTERTAINMENT's TONYA JOHNSON, KWIN/STOCKTON PD DANIAL “JIGGY” DIAZ, KHTT/TULSA's AUSTIN, and ADAMS RADIO/SALISBURY-OCEAN CITY VP/GM PAUL BURTON.
Happy Birthday wishes on MONDAY, (11/14) to MEDIA MONITORS Pres./CEO PHILIPPE GENERALI, former WARNER MUSIC GROUP’s STU BERGEN, MONOTONE MANAGEMENT' Co-GM MATT POLLACK, former KROQ/LOS ANGELES’ GENE ”BEAN” BAXTER, DICK BROADCASTING AVP/Programming JOSIE COTHRAN, former WPKF-WBWZ/POUGHKEEPSIE PD JALEEL “J-WILL” WILLIAMS, MONUMENT GM KATIE MCCARTNEY, former KRRQ-KNEK/LAFAYETTE, LA PD D-ROCK WILLIAMS, KISV/BAKERSFIELD’s ROMEO, ESPN RADIO’s FRANK BRUNO, KSLZ/ST. LOUIS Creative Service Dir. DIEGO, WXNY/NEW YORK's SERGIO ROMAN, iHEARTMEDIA/TULSA SVPP DON CRISTI, former ENTERCOM VP/Digital Audience Engagement KIM REIS, BENZTOWN’s BRANDON BELL, former RCA’s ROBYN STIMAC, WBAV/CHARLOTTE’s KENNETH “DJ RHAM” BLACKMON, KXNG/HOUSTON PD CHRIS CHICAGO, and to WIXX/GREEN BAY’s DANIEL “HUGGIE” AMSDEN.