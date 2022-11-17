-
Happy Birthday
November 17, 2022 at 8:17 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
-
Happy Birthday wishes on FRIDAY (11/18) to JONAS GROUP ENTERTAINMENT CEO PHIL GUERINI, URBAN ONE CEO/Radio DAVID KANTOR, iHEARTMEDIA/OMAHA REGION Regional SVPP and KKDM-KPTL/DES MOINES PD GREG CHANCE, PITCH CONTROL’s SERGIO GONCALVES, WESTWOOD ONE's PHIL BARRY, aboveandbiond President JOHN BIONDOLILLO, former WBQT/BOSTON's BALTAZAR, former WBHT/WILKES-BARRE PD MARK MCKAY, CUMULUS/BATON ROUGE GM REBECCA BREEDING, WKAA/VALDOSTA's CHARLIE WALKER, KTIE-A/RIVERSIDE PD CRAIG EDWARDS, KNX/LOS ANGELES’ HEATHER JORDAN, KQQL/MINNEAPOLIS' JEFF OLSEN, KZBI/ELKO, NV Pres. KEN SUTHERLAND, KNRJ/PHOENIX’s RASCAL, KLUC/LAS VEGAS' KAYLA WALKER, WEQX/MANCHESTER, VT MD LUKE GELHEISER, KLUC-KXQQ/LAS VEGAS APD/MD HECTOR “DJ CO1” MINJAREZ, former WESTWOOD ONE Country VP NICK FOX, and to former KSHE/ST. LOUIS PD RICK BALIS.
Doing the Birthday boogie on SATURDAY (11/19), WIHT/WASHINGTON D.C. PD ROB KRUZ, former KBKS/SEATTLE APD/MD ZACH “MAYHEM” WELLSANDT, SUMMITMEDIA/SPRINGFIELD, MO Market Pres. JANELLE MOFFETT, former KAWO/BOISE PD RICH SUMMERS, KRSP/SALT LAKE CITY ‘s JON SMITH, NORTHWESTERN MEDIA's REID HOLSEN, WLYF & WMXJ/MIAMI PD ANDY HOLT, veteran personality CHRISTOPHER LANCE, KLDR/GRANT’S PASS PD KERRY RYAN, WTHG/SAVANNAH, GA OM JOEL WIDDOWS, WSCC/CHARLESTON, SC's KELLY GOLDEN, WWBN/FLINT's CHAD BARRON, VIRTUALJOCK’s ASHLEY Z., PARTNERED PROGRAMMING GROUP’s KENNY WALL, SUN RADIO/AUSTIN’s GABE REYNOLDS, THE ACE & TJ SHOW VP/Affiliate Relations ROB MILLER, and MIDWEST/LANSING OM TERRY STEVENS.
Celebrating Birthdays on SUNDAY (11/20), NEW WORLD VP/COO JERRY CLIFTON, COSMIC WIRE Head Of Music TOM MAFFEI, COMMUNITY BROADCASTERS/SOUTH CAROLINA Dir./Programming-Music Stations TONY BRISTOL, WINDHAM HILL artist and radio host JIM BRICKMAN, VALLEY’S MOST WANTED’s JOHNNY O, HUDSON MEDIA RESEARCH Pres./CEO MATT HUDSON, WQCM/HAGERSTOWN-CHAMBERSBURG, PA GM RICH N, CARPORT Pres. BILL HONS, JIM CUTLER VOICE OVERS Pres. JIM CUTLER, JOHN DARLING VOICEOVER’s JOHN DARLING, AUDACY Reg. Pres. & Pres./Sales Operations MICHAEL DOYLE, CHILDREN'S MIRACLE NETWORK's JIM LITTRELL, CUMULUS/LAKE CHARLES OM MARK STEVEN, iHEARTMEDIA/FT. MYERS Marketing Dir. JOE TURNER, WLAN/LANCASTER's LIZ BELL, KYXY/SAN DIEGO's KEVIN DEAN, ECLIPSE RECORDS President CHRIS POLAND, former Q-PRIME’s MICHAEL FANG, former KAJA-KRPT/SAN ANTONIO and KASE-KVET/AUSTIN APD/MD BREE WAGNER, former WNNX/ATLANTA’s JASON BAILEY, WESTWOOD ONE’s HEATHER MARTINEZ, former KIZN-KQFC/BOISE PD HANK AARON, and former KGB/SAN DIEGO’s COE LEWIS.
Happy Birthday wishes on MONDAY, (11/21), to retired ALL ACCESS Triple A Editor JOHN SCHOENBERGER, CHERRY CREEK MEDIA/ST. GEORGE, UT OM JEFF COCHRAN, KKDO/SACRAMENTO APD ANDY HAWK, former KKRG/ALBUQUERQUE's TONY TECATE, industry vet PAT GILLEN, INTERSCOPE RECORDS’ TOM SCHMALL, COX MEDIA/SAN ANTONIO's ROBIN FLORES, WBMX/CHICAGO News Dir. KURT SCHOLLE, IN2UNE MUSIC's KEVIN YOUNG, KSTZ/DES MOINES MD JIMMY WRIGHT, WESTWOOD ONE’s MARCONI, CUMULUS MEDIA VP/Brand Partnerships LESLIE SLENDER, ALPHA MEDIA/HAGERSTOWN-CHAMBERSBURG, PA VP/Market Mgr. ED DORSEY, and to WRRM/CINCINNATI’s AMANDA ORLANDO.