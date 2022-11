Michael Strahan Is 51 (Photo: Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on MONDAY (11/21) to retired ALL ACCESS Triple A Editor JOHN SCHOENBERGER, CHERRY CREEK MEDIA/ST. GEORGE, UT OM JEFF COCHRAN, KKDO/SACRAMENTO APD ANDY HAWK, former KKRG/ALBUQUERQUE's TONY TECATE, industry vet PAT GILLEN, INTERSCOPE RECORDS’ TOM SCHMALL, COX MEDIA/SAN ANTONIO's ROBIN FLORES, WBMX/CHICAGO News Dir. KURT SCHOLLE, IN2UNE MUSIC's KEVIN YOUNG, KSTZ/DES MOINES MD JIMMY WRIGHT, WESTWOOD ONE’s MARCONI, CUMULUS MEDIA VP/Brand Partnerships LESLIE SLENDER, ALPHA MEDIA/HAGERSTOWN-CHAMBERSBURG, PA VP/Market Mgr. ED DORSEY, and to WRRM/CINCINNATI’s AMANDA ORLANDO.

Celebrating Birthdays on TUESDAY (11/22), RCA NASHVILLE SVP/Promotion DENNIS REESE, XHTZ-XHRM/SAN DIEGO’s KAT SAN ANDRES, BIG BOY’S NEIGHBORHOOD Producer CLARENCE BARNES, KWHT/WALLA WALLA PD JON JENSEN, METRO PHILADELPHIA’s PAUL PERRELLO, former WYYY/SYRACUSE PD KATHY ROWE, WESTWOOD ONE's JAY FOX, KSBJ/HOUSTON PD RANDY FOX, former KYMX & KZZO/SACRAMENTO’s KORY, iHEARTMEDIA/HARRISBURG, PA’s MIKE MILLER, BEASLEY/NEW JERSEY SVP/Regional Market Mgr. DAN FINN, WDCG/RALEIGH APD ALEX MAC, and RADIO ONE/ST. LOUIS OM/PD DERRICK GREENE.

« see more Net News