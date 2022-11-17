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Triton Digital October 2022 U.S. Podcast Report Led By Stitcher, 'Crime Junkie,' 'NPR News Now'
by Perry Michael Simon
November 17, 2022 at 12:38 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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STITCHER is still the leading podcast sales network on TRITON DIGITAL's latest U.S. Podcast Report release for OCTOBER 2022, with NPR in second place on the average weekly download chart and AUDACY in second on the average weekly users chart. CRIME JUNKIE led all podcasts by average weekly users, and NPR NEWS NOW headed the average weekly download chart.
The rankers, with the caveat that like most rankers issued by measurement firms, the numbers do not include all shows and leave out those not participating in the companies' particular measurement system:
Top 20 networks by average weekly users:
1. STITCHER MEDIA
2. AUDACY PODCAST NETWORK
3. WONDERY
4. NPR
5. AUDIOBOOM
6. CUMULUS PODCAST NETWORK
7. NBCUNIVERSAL NEWS GROUP
8. WARNERMEDIA
9. KAST MEDIA
10. PARAMOUNT
11. STUDIO 71
12. ALL THINGS COMEDY
13. CLOUD10
14. THE ROOST PODCAST NETWORK
15. SALEM PODCAST NETWORK
16. HEADGUM
17. BONNEVILLE INTERNATIONAL
18. CBC/RADIO-CANADA
19. SONORO GLOBAL MEDIA CORP.
20. SPOKENLAYER
Top 20 networks by average weekly downloads:
1. STITCHER MEDIA
2. NPR
3. AUDACY PODCAST NETWORK
4. WONDERY
5. CUMULUS PODCAST NETWORK
6. AUDIOBOOM
7. NBCUNIVERSAL NEWS GROUP
8. PARAMOUNT
9. WARNERMEDIA
10. KAST MEDIA
11. SALEM PODCAST NETWORK
12. STUDIO 71
13. ALL THINGS COMEDY
14. CLOUD10
15. THE ROOST PODCAST NETWORK
16. BONNEVILLE INTERNATIONAL
17. HEADGUM
18. CBC/RADIO-CANADA
19. FOCUS ON THE FAMILY
20. BEASLEY MEDIA GROUP
Top 20 podcasts by average weekly users:
1. CRIME JUNKIE
2. DATELINE NBC
3. UP FIRST
4. MORBID: A TRUE CRIME PODCAST
5. NPR NEWS NOW
6. THE BEN SHAPIRO SHOW
7. SMARTLESS
8. MY FAVORITE MURDER
9. THE DAN BONGINO SHOW
10. 2 BEARS, 1 CAVE WITH TOM SEGURA & BERT KREISCHER
11. POD SAVE AMERICA
12. LAST PODCAST ON THE LEFT
13. CNN 5 THINGS
14. CONAN O'BRIEN NEEDS A FRIEND
15. FRESH AIR
16. WAIT WAIT... DON'T TELL ME!
17. HIDDEN BRAIN
18. OFFICE LADIES
19. PLANET MONEY
20. FREAKONOMICS RADIO
Top 20 podcasts by average weekly downloads:
1. NPR NEWS NOW
2. CRIME JUNKIE
3. DATELINE NBC
4. MORBID: A TRUE CRIME PODCAST
5. UP FIRST
6. THE BEN SHAPIRO SHOW
7. THE DAN BONGINO SHOW
8. MY FAVORITE MURDER
9. SMARTLESS
10. FRESH AIR
11. POD SAVE AMERICA
12. LAST PODCAST ON THE LEFT
13. NPR POLITICS PODCAST
14. THE CHARLIE KIRK SHOW
15. HIDDEN BRAIN
16. CONAN O'BRIEN NEEDS A FRIEND
17. PLANET MONEY
18. HOW I BUILT THIS WITH GUY RAZ
18. THE MARK LEVIN PODCAST
20. CNN 5 THINGS