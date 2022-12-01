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Happy Birthday
December 1, 2022 at 5:54 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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Happy Birthday wishes on FRIDAY (12/2) to RED LIGHT MANAGEMENT's MARK DIDIA, RWESDOG DOES MUSIC DATA’s RICH WESTOVER, WHAT’S IN STORE MUSIC’s SCOTT EMERSON, WNYL/NEW YORK’s JOE “BRADY” BLUM, KKXL/GRAND FORKS PD RICK ACKER, TALK RADIO NETWORK’s DAVE NOURIE, WLEV/ALLENTOWN's SCOTT EVANS, former WIL/ST. LOUIS’ BUD FORD, former iHEARTMEDIA RPM and iHEARTMEDIA/BIRMINGHAM SVPP TOM HANRAHAN, iHEARTMEDIA/PROVIDENCE’s STEVE KELLY, YEA! NETWORK CEO GEORGE LAUGHLIN, METRO/CHICAGO’s LYN TAYLOR, former KOUL-KLTG/CORPUS CHRISTI OM/PD DAN WATSON, KNIGHT BROADCASTING/SANTA MARIA, CA OM JEFF WILLIAMS, production man CHRIS DUFFY, ELLIOT CAHN MANAGEMENT’s JEANNIE WONG, UMG’s PRINCE ICE, iHEARTMEDIA/HAWAII VP/GM CHUCK COTTON, WKTU/NEW YORK's WENDY WILD, former KCCL/SACRAMENTO’s RONNIE RUSH, industry vet PRINCE ICE, former KLUC/LAS VEGAS’ SPENCE, WWDC/WASHINGTON DC’s TAMO SEIN, former KNMB/MINNEAPOLIS’ CHRIS SHATEK, former KVGS-KOAS/LAS VEGAS Brand Mgr. KRIS FISHER, WCDX/RICHMOND’s TRADIA MITCHELL-MCCOY, WXBM/PENSACOLA APD MATT FISHER, and to EMI RECORDS CONNOR BROCK.
Doing the Birthday boogie on SATURDAY (12/3), BEASLEY MEDIA Chief Content Officer JUSTIN CHASE, WABC-A/NEW YORK News Dir. NOAM LADEN, former KRWM/SEATTLE’s ALLAN FEE, AUDACY/MEMPHIS VP/Market Mgr. DAN BARRON, KLOS-KABC-A/LOS ANGELES GSM MARY BAXTER, KPSI-KKUU/PALM SPRINGS PD BRADLEY RYAN, production guru CHRIS DANIELS, SIRIUSXM’s WAYNE JOBSON, WBHK/BIRMINGHAM PD DARRYL JOHNSON, WESTWOOD ONE’s RIC SANTOS, GENUINE ENTERTAINMENT's ALEX FLORA, WIRK/WEST PALM BEACH’s JERRY PELLETIER, RENT-A-LABEL Pres. BARRY LYONS, RADIO AMERICA NETWORK OM RICH MCFADDEN, IGUANA KITCHEN's JOHN PELLEGRINI, 52BLEND’s FRANK HIGGENBOTHAM, WAY MEDIA VP/Brand And Content RON HARRELL, former KEX-A/PORTLAND PD CORT WEBBER, WNEW/NEW YORK’s SHANNON HOLLY, KKWF/SEATTLE’S MATT MCALLISTER, WKYS/WASHINGTON D.C. PD MIKE SWIFT, and BIG MACHINE LABEL GROUP’s MARIE WAPELHORST.
Celebrating Birthdays on SUNDAY (12/4), WJMR/MILWAUKEE’s EARL STOKES, KASH/ANCHORAGE's ROXI LENNOX, DELTA RADIO NETWORK/GREENVILLE, MS OM MCCONNELL ADAMS, KZZO/SACRAMENTO's DOUG LAZY, BIGHELIUM ENTERTAINMENT’s MARC RATNER, WFLF-A/ORLANDO PD TOM BENSON, METRO/SEATTLE’s ERIC HEINTZ, WJTC-WPMI/MOBILE GM SHARON MOLONEY, WVFJ/ATLANTA Prod. Dir. MICHAEL STUART, former WDRQ/DETROIT’s BILL “BROADWAY” BERT, former KATC/COLORADO SPRINGS PD MIKE DYLAN, and WIVR/KENTLAND, IN’s ROY GREGORY.
Happy Birthday wishes on MONDAY (12/5) to LOPSIDED WORLD OF L's JONATHAN L, PROMOSQUAD HITPREDICTOR's RICK BISCEGLIA, KSPN-A/LOS ANGELES Station Mgr. BOB KOONTZ, WFUS/TAMPA PD ASHLEY MORRISON, consultant DAVE BECKMAN, KCAQ/OXNARD-VENTURA PD/MD DANIEL “MAMBO” HERREJON, WWKA/ORLANDO MD ASHLEY STEGBAUER, BICOASTAL MEDIA/THE DALLES, OR Reg. VP GARY GROSSMAN, WTOP-A/WASHINGTON D.C.’s DEAN LANE, WPXY/ROCHESTER’s SCOTT SPEZZANO, iHEARTMEDIA/ROCHESTER Dir./Marketing and Online Content MATT BASILE, PROMOSQUAD HITPREDICTOR's DOUG FORD, NNI EVP/GM SONJA NORWOOD, GLOBAL MEDIA RESEARCH & CONSULTING PARNTERS' TIM SCHIAVELLI, former FOREVER MEDIA/OCEAN CITY, MD's BRYAN THOMPSON, former RADIOEXPRESS.COM’s MARK “THE SHARK” BROWER, KRMG/TULSA Dir./Branding & Programming LEVI MAY, former WRXK-WJPT/FT. MYERS PD JOHN LARSON, and to WCNR/CHARLOTTESVILLE PD KENDALL STEWART.