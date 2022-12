Jennifer Connelly Is 52 (Photo: lev radin / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on MONDAY (12/12) to WVBW/NORFOLK Brand Mgr. JAY WEST, MTV TR3's LIZ KILEY, RADIO.COM and WNSH/NEW YORK’s DAN KELLY, WNCB/RALEIGH MD CARSON BLACKLEY, SIRIUS XM’s RICK MCCLURE, VELOCITY RADIO MANAGEMENT's TONY RENDA, PRODZILLA PRODUCTIONS Pres. DAVE MARSH, former WXSS/MILWAUKEE's NATALIE DiPIETRO, KTCX/BEAUMONT, TX PD KELLY MAC, KBOS/FRESNO’s JOHN MAGIC, and to KWFF/PORTLAND’s NICK STEELE.

Celebrating Birthdays on TUESDAY (12/13), former ELEKTRA SVP/Promotion TOMMY NAPPI, THE RANDY LANE COMPANY's JEFF MCHUGH, KATW/LEWISTON’s MARY LOVE, WCNZ/FT. MYERS’ PHIL BECKMAN, KGGO/DES MOINES PD STEVE BRILL, THE WEEKLY COUNTRY MUSIC COUNTDOWN's CLIFF DUMAS, PARADIGM’s BILLY HAMMOND, WGBH FOUNDATION’s Engineer CHRIS TRACY, ESPN RADIO NETWORK's SCOTT MASTELLER, WZKX/BILOXI’s BOB DEVER, WJYK/WHEELING, WV APD/MD STEVE MATTHEWS, consultant JIM CASALE, TOPNOTCH ENTERTAINMENT CORP. Chairman VINCENT WOLANIN, WQHK/FT. WAYNE's ARICKA McCAULEY, former CBS RADIO's KATIE FORTE, KJUG/VISALIA, CA’s DREW KIRBY, and CONSENTING ADULTS host LEYNA NGUYEN.

