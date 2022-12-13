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Happy Birthday
December 13, 2022 at 2:18 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on WEDNESDAY (12/14), to MVP ENTERTAINMENT Pres. SAM KAISER, TOWNSQUARE MEDIA SVP/Programming KURT JOHNSON, DEF JAM VP/Promotion Rhythm-Crossover MUNDO GARCIA, former KORA/BRYAN-COLLEGE STATION, TX PD JOEL BURKE, IN2UNE MUSIC EVP CAT COLLINS, former WLZL/WASHINGTON DC PD PETE MANRIQUEZ, WHTZ/NEW YORK's MAXWELL, former WPTE/NORFOLK PD BARRY MCKAY, THE CONTENT FACTORY's KAREN PETERSON, KILT-A/DALLAS PD GAVIN SPITTLE, WZPL/INDIANAPOLIS Chief Engineer DON PAYNE, KQKQ/OMAHA’s PAT SAFFORD, WMJX/BOSTON's SUE TABB, WIZF/CINCINNATI MD TROPIKANA, former KRXP/COLORADO SPRINGS MD CHRIS AUSTIN, MIDWEST/KALAMAZOO VP/Market Mgr. KURT LUCHS, WXTU/PHILADELPHIA PD MARK RAZZ, KJHM/DENVER’s KJ BLAND, and to COX MEDIA/ORLANDO VP/GM JASON MEDER.
Celebrating Birthdays on THURSDAY (12/15), IMAGO MANAGEMENT’s ROB DILLMAN, former ENTERCOM/DALLAS VP/Programming JIM FOX, SIRIUSXM’s RODNEY BINGENHEIMER, veteran programmer/personality JAMES BAKER, SIRIUSXM’s GENE MICHAELS, promo vet DAVE ROSS, former ARK 21's CHRISTINE WRIGHTSMAN, KXLB/BOZEMAN PD TOM JORDAN, voiceover talent ELLEN ROCKWELL, CUMULUS/CHATTANOOGA Prod. Dir. JEFF COOPER, consultant BOB DARLING, WPYX/ALBANY NSM MARK HOGAN, KSMG/SAN ANTONIO PD ROBERT JOHN, AIR1/NETWORK’s CHRIS “CJ” LUSK, former WKXJ/CHATTANOOGA PD SEAN STEWART, CUMULUS/GRAND RAPIDS VP/Market Mgr. BRUCE LAW, WHHY/MONTGOMERY’s GORDIE DANIELS, and KTCX/BEAUMONT TX’s JOE “FLU SEASON” LEWIS.