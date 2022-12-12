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Barrett News Media Issues Top 20 National Talk Host List, Topped By Sean Hannity
by Perry Michael Simon
December 12, 2022 at 7:50 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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BARRETT SPORTS MEDIA's BARRETT NEWS MEDIA offshoot has issued its first survey of the "Top 20 National News/Talk Radio Shows Of 2022," with PREMIERE NETWORKS' SEAN HANNITY on top. The list was compiled from a vote of 44 PDs and corporate executives, with 49 shows considered.
The list:
1. SEAN HANNITY, PREMIERE NETWORKS
2. CLAY TRAVIS and BUCK SEXTON, PREMIERE NETWORKS
3. MARK LEVIN, WESTWOOD ONE
4. DAN BONGINO, WESTWOOD ONE
5. GLENN BECK, PREMIERE NETWORKS
6. BEN SHAPIRO, WESTWOOD ONE
7. GEORGE NOORY, PREMIERE NETWORKS
8. BRIAN KILMEADE, FOX NEWS RADIO
9. DAVE RAMSEY, RAMSEY SOLUTIONS
10. DANA LOESCH, RADIO AMERICA
11. ERICK ERICKSON, COX MEDIA GROUP
12. JOE PAGS (PAGLIARULO), COMPASS MEDIA NETWORKS
13. ARMSTRONG AND GETTY
14. MIKE GALLAGHER, SALEM RADIO NETWORK
15. LARS LARSON, COMPASS MEDIA NETWORKS
16. JIMMY FAILLA, FOX NEWS RADIO
17. MARKLEY, VAN CAMP AND ROBBINS, COMPASS MEDIA NETWORKS
18. JESSE KELLY, PREMIERE NETWORKS
19. BILL O'REILLY, KEY NETWORKS
20. MICHAEL BERRY, iHEARTRADIO