Samuel L. Jackson Is 74 (Photo: DFree / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on WEDNESDAY (12/21) to PANDORA Co-Founder and former CEO TIM WESTERGREN, artist manager ALANA DOLGIN, MYCREATIVE’s MARC YOUNG, former KVEG/LAS VEGAS PD SHERITA SAULSBERRY, former iHEARTMEDIA/MCALLEN-BROWNSVILLE SVPP BILLY SANTIAGO, WWZD/TUPELO, MS’ MARC ALLEN, UNITED STATIONS’ ANA SALCIDO, KMXB/LAS VEGAS Asst. MD CARLY BROWN, SUMMIT MEDIA EVP/COO DAVID DUBOSE, WLUM/MILWAUKEE’s RYAN MILLER, KASE/AUSTIN, TX’s TRACY WALKER, WBEN/PHILADELPHIA PD CHUCK D’AMICO, and to WRRV-WRRB/PUGHKEEPSIE, NY Brand Mgr. JONAH GRISS-BUSH.

Celebrating Birthdays on THURSDAY (12/22), ALL ACCESS Urban/UAC Editor SAM WEAVER, consultant ROB MORRIS, KOAI/PHOENIX PD and SEBASTIAN SECRET SAUCE Pres. JOHN SEBASTIAN, WBNS/COLUMBUS Pres./GM DAVE VAN STONE, COX MEDIA GROUP/JACKSONVILLE Market VP DAN LAWRIE, KENZ-KBER-KHTB/SALT LAKE CITY PD RICK VAUGHN, WIVK/KNOXVILLE PD RICH BAILEY, WTHI/TERRE HAUTE, IN PD BARRY KENT, CUMULUS/ATLANTA Market Mgr. GARY LEWIS, RADIO/ARTIST TALENT AND PROGRAM DIRECTOR MENTORING’s JOHN SHOMBY, KCKC/KANSAS CITY PD NATALIE RANDALL, former KZPK/ST. CLOUD PD KRIS VALENTINE, TOWNSQUARE LUBBOCK and ODESSA-MIDLAND Regional OM/Programming DAVE DUNAWAY, WSTR/ATLANTA’s CHRIS CARTER, TM STUDIOS’ HEATHER JOHNSON, and SUMMITMEDIA/OMAHA’s SANDY CORCORAN.

« see more Net News