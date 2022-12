Meghan Trainor Is 29 (Photo: Tinseltown / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY, (12/22) to ALL ACCESS Urban/UAC Editor SAM WEAVER, consultant ROB MORRIS, KOAI/PHOENIX PD and SEBASTIAN SECRET SAUCE Pres. JOHN SEBASTIAN, WBNS/COLUMBUS Pres./GM DAVE VAN STONE, COX MEDIA GROUP/JACKSONVILLE Market VP DAN LAWRIE, KENZ-KBER-KHTB/SALT LAKE CITY PD RICK VAUGHN, WIVK/KNOXVILLE PD RICH BAILEY, WTHI/TERRE HAUTE, IN PD BARRY KENT, CUMULUS/ATLANTA Market Mgr. GARY LEWIS, RADIO/ARTIST TALENT AND PROGRAM DIRECTOR MENTORING’s JOHN SHOMBY, KCKC/KANSAS CITY PD NATALIE RANDALL, former KZPK/ST. CLOUD PD KRIS VALENTINE, TOWNSQUARE LUBBOCK and ODESSA-MIDLAND Regional OM/Programming DAVE DUNAWAY, WSTR/ATLANTA’s CHRIS CARTER, TM STUDIOS’ HEATHER JOHNSON, and to SUMMITMEDIA/OMAHA’s SANDY CORCORAN.

Celebrating Birthdays on FRIDAY (12/23), HUBBARD/SEATTLE VP/Market Mgr. ANN MARIE MULHOLLAND, former WKQX/CHICAGO APD/MD JON MANLEY, WROX-A&F/CLARKSDALE, MS VP/GM PAUL WILSON, XHRM/SAN DIEGO’s CONNIE BREEZE, ALLAIRTALENT.COM’s CARMY FERRERI, PHOENIX 51 Pres. DAVID ESTERSON, iHEARTMEDIA's EVP/Country Programming ROD PHILLIPS, KCRW/SANTA MONICA's HARRY SHEARER, AMERICAN BLUES NETWORKS’ STAN DANIELS, PROVIDENT’s RANDY DAVIS, WMEZ/PENSACOLA, FL’s PAUL ELLIS, KXPT/LAS VEGAS PD CHRIS FOXX, former WDRR/AUGUSTA, GA PD STEVE MILLS, WXCO/WAUSAU-STEVENS POINT, WI GM STEVE RESNICK, KDRK/SPOKANE PD/MD/Asst. OM JAMIE PATRICK, WRTB/ROCKFORD Brand Mgr. GORDON MAYS, WESTWOOD ONE VP/GM GEORGE KING, iHEARTMEDIA/TAMPA SVP/Sales RUSSELL ROBERTSON, WDAS/PHILADELPHIA’s ADIMU COLON, and TOWNSQUARE MEDIA/GRAND RAPIDS Market Pres./CRO JEFF LUCKOFF.

« see more Net News