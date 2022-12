Handel

BARRETT SPORTS MEDIA's BARRETT NEWS MEDIA offshoot has continued its Top 20 charts with a survey ranking the "Top 20 Major Market and Mid-Market News-Talk Morning Shows Of 2022," with iHEARTMEDIA News-Talk KFI-A/LOS ANGELES' BILL HANDEL topping the Major Market list and iHEARTMEDIA News-Talk WLW-A/CINCINNATI's MIKE MCCONNELL atop the Mid-Market List. The list was compiled from a vote of 44 PDs and corporate executives, with 43 shows considered for the Major Market list and 87 for the Mid-Market list.

The Major Market list:

1. BILL HANDEL, iHEARTMEDIA News-Talk KFI-A/LOS ANGELES

2. WTOP MORNING NEWS (BRUCE ALAN and JOAN JONES), HUBBARD News WTOP/WASHINGTON

3. The late BERNARD MCGUIRK and SID ROSENBERG, RED APPLE MEDIA News-Talk WABC-A/NEW YORK

4. ERNIE BROWN and HAL JAY, CUMULUS MEDIA News-Talk WBAP-A/DALLAS

5. BOB SIROTT, NEXSTAR News-Talk WGN-A/CHICAGO

6. KCBS MORNING NEWS, AUDACY News-Talk KCBS-A-KFRC/SAN FRANCISCO

7. JEFF BROWN, AUDACY News WBZ-A/BOSTON

8. SCOTT SLADE, COX MEDIA GROUP News-Talk WSB-A-WSBB (95.5 WSB)/ATLANTA

9. DAVE ROSS and COLLEEN O'BRIEN, BONNEVILLE News-Talk KIRO-F/SEATTLE

10. STEVE COCHRAN, CUMULUS MEDIA News-Talk WLS-A/CHICAGO

11. LARRY O'CONNOR, CUMULUS MEDIA News-Talk WMAL/WASHINGTON

12. LEN BERMAN and MICHAEL RIEDEL, iHEARTMEDIA News-Talk WOR-A/NEW YORK

13. L.A.'S MORNING NEWS (VICKY MOORE, MIKE SIMPSON, and JENNIFER YORK), AUDACY News KNX-A-F/LOS ANGELES

14. COLORADO'S MORNING NEWS (MARTY LENZ and JEANA GONDEK), iHEARTMEDIA News-Talk KOA-A-K231AA-K231BQ/DENVER

15. RYAN GORMAN, iHEARTMEDIA News-Talk WFLA-A-W233AV-W256CT/TAMPA

16. CHRIS STIGALL, SALEM News-Talk WNTP-A (AM 990 THE ANSWER)/PHILADELPHIA

17. ARIZONA'S MORNING NEWS (JIM SHARPE and JAYME WEST), BONNEVILLE News-Talk KTAR-F/PHOENIX

18. PAUL W. SMITH, CUMULUS MEDIA News-Talk WJR-A/DETROIT

19. JEFF KUHNER, AUDACY News-Talk WRKO-A/BOSTON

20. JIMMY CEFALO, iHEARTMEDIA News-Talk WIOD-A/MIAMI

And the Mid-Market list:

1. MIKE MCCONNELL, iHEARTMEDIA News-Talk WLW-A-W233BG/CINCINNATI

2. TONY KATZ, RADIO ONE News-Talk WIBC/INDIANAPOLIS

3. DAN MANDIS, CUMULUS MEDIA News-Talk WWTN (SUPERTALK 99.7 WTN)/NASHVILLE

4. TOTAL INFORMATION AM (DEBBIE MONTERREY, MIKE LYNCH, TOM ACKERMAN, and CAROL DANIEL), AUDACY News-Talk KMOX-A-K254CR/ST. LOUIS

5. PETE MUNDO, CUMULUS MEDIA News-Talk KCMO-A-K279BI/KANSAS CITY

6. BIG K MORNING SHOW (LARRY RICHERT and MARTY GRIFFIN), AUDACY News-Talk KDKA-A-W261AX/PITTSBURGH

7. BILL WILLS and MIKE SNYDER, iHEARTMEDIA News-Talk WTAM-A-W295DE/CLEVELAND

8. KFBK MORNING NEWS (CRISTINA MENDONSA and SAM SHANE), iHEARTMEDIA News-Talk KFBK-A-F/SACRAMENTO

9. TARA SERVATIUS, AUDACY News-Talk WYRD-F (106.3 WORD)/GREENVILLE, NC

10. CLARENCE M. "C4" MITCHELL and BRYAN NEHMAN, HEARST News-Talk WBAL-A-W268BA/BALTIMORE

11. BRETT RECKAMP and VERONICA CARTER, ALPHA MEDIA News-Talk KXL (FM NEWS 101)/PORTLAND

12. GOOD MORNING BT (BO THOMPSON and BETH TROUTMAN), RADIO ONE News-Talk WBT-A-F/CHARLOTTE

13. TOMMY TUCKER, AUDACY News-Talk WWL-A-F/NEW ORLEANS

14. BEN FERGUSON, iHEARTMEDIA News-Talk WREC-A-W221CR/MEMPHIS

15. WISCONSIN'S MORNING NEWS (VINCE VITRANO, ERIK BILSTAD, BRYAN DEE, DEBBIE LAZAGA), GOOD KARMA BRANDS News-Talk WTMJ-A-W277CD/MILWAUKEE

16. KANSAS CITY'S MORNING NEWS (WILL STERRETT and AMY ANDERSON), AUDACY News-Talk KMBZ-F/KANSAS CITY

17. A NEW MORNING (SUSAN ROSE and BRIAN MAZUROWSKI), AUDACY News-Talk WBEN-A/BUFFALO

18. FORT WAYNE'S MORNING NEWS (KAYLA BLAKESLEE, MIKE MCINTYRE, JOSH WILLIAMS), FEDERATED MEDIA News-Talk WOWO-A-W298BJ/FORT WAYNE

19. UTAH'S MORNING NEWS (TIM HUGHES and AMANDA DICKSON), BONNEVILLE News-Talk KSL-A-F/SALT LAKE CITY

10. ROD ARQUETTE, iHEARTMEDIA News-Talk KNRS/SALT LAKE CITY

