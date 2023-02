Ed Sheeran Is 32 (Photo: Fred Duval / Shutterstock.com)

Happy Birthday wishes on FRIDAY (2/17) to WWDC/WASHINGTON D.C.'s ELLIOT SEGAL, TINO COCHINO RADIO’s TINO COCHINO, WMXD/DETROIT PD CHERON SANDERS, KQMV/SEATTLE’s JULIAN ON THE RADIO, MARSHALL ARTS MEDIA’s ROBIN MARSHALL, WBPC/PANAMA CITY OM DAVID NOLIN, former GROOVE ADDICTS' ALANA SHAPIRO, HALL VP/Programming and WCTK/PROVIDENCE PD BOB WALKER, KCHQ/REXBURG, ID 's RANDY WEST, WFLM/FT. PIERCE-STUART's PATRICE WRIGHT, FOX NEWS RADIO's JESSICA ROSENTHAL, WXLK/ROANOKE MD BOB PATRICK, former WNNX/ATLANTA APD JESSE KAGE, SANTA ANNA VP/Promotion CARLOS OGANDO, WESTWOOD ONE’s DELANNE LANG, former KKGO/LOS ANGELES’ AMIE MANGOLA-SOLER, former WLXC/COLUMBIA, SC PD ROBYN SIMONE, KDVV-KWIC/TOPEKA PD RANDY RALEY, KRMX/WACO PD MIKE CROW, and to WYRD/GREENVILLE, SC’s CHARLIE JAMES.

Doing the Birthday boogie on SATURDAY (2/18), RCA SVP/Promotion LORI GIAMELA, KYGO/DENVER PD BRIAN MICHEL, AUDACY/BOSTON SVP/Digital Audio Content TIM CLARKE, CONNOISSEUR MEDIA Dir. Operations PATRICK SHEA, life coach DIANA LAIRD, former WCYK/CHARLOTTESVILLE PD LISA ALLEN, WUBE/CINCINNATI's JESSE TACK, WIVK/KNOXVILLE’s JOEY TACK, WALR-WSB-WSRV/ATLANTA APD CHRIS CENTORE, WGRR/CINCINNATI PD KEITH MITCHELL, WODZ/UTICA PD NICK CAPLAN, FORSTER BROTHERS ENTERTAINMENT's EVAN FORSTER, WFLZ-WFLA-A/TAMPA Chief Engineer JOHN MCMARTIN, RAMPANT LION PRODUCTIONS' RUSTY PICKETT, DOUBLE O RADIO Reg. Dir./Prog-Contemporary Formats MICHAEL TODD, iHEARTMEDIA/HUNTSVILLE SVPP ERICH WEST, BORNAGAINRADIO.COM's VYTAS SAFRONCIKAS, KBBY/OXNARD-VENTURA PD BILL MICHAELS, former WSTR/ATLANTA APD MIKE MARINO, KFLY/EUGENE PD PAT GARRETT, WMAL/WASHINGTON D.C.’s MARY WALTER, and WTCB-WOMG/COLUMBIA, SC PD STEVE MCKAY.

Celebrating Birthdays on SUNDAY (2/19), PROVENANCE VENTURES CEO LISA ELLIS, FLYING PENGUIN PRODUCTIONS' NATE LUNDY, iHEARTMEDIA/HARTFORD and NEW HAVEN SVPP JOEY BROOKS, former KHAY/VENTURA PD CHARLYE PARKER, CUMULUS/SYRACUSE OM TOM MITCHELL, CUMULUS/FAYETTEVILLE VP/Market Mgr. CHERYL SALOMONE, PRESS RESET ENTERTAINMENT's SHANTI DAS, KKXK/MONTROSE, CO JIM KAPP, WHTZ/NEW YORK Chief Engineer GEORGE MARSHALL, WXST/CHARLESTON, SC PD MICHAEL TEE, WBZ/BOSTON's ED WALSH, INTERPREP's STEVE HOLSTEIN, SPORTS USA RADIO NETWORK Pres. LARRY KAHN, WMIL/MILWAUKEE Marketing Dir. BRAD WALLACE, BULLSEYE MARKETING's JOE REDMOND, KOZZ/RENO's MAX VOLUME, KXLT/BOISE Brand Mgr. MICHELLE HEART, COX MEDIA/ATLANTA GSM MARK TURCOTTE, MONUMENT Dir./Reg. Promotion KATELYN LESTER, CUMULUS/TOLEDO VP/Market Mgr. DANA DIMODICA, and BBR’s JENNIFER COEN.

Happy Birthday wishes on PRESIDENT'S DAY, MONDAY (2/20), to BIG MACHINE LABEL GROUP’s KAYLAN MOODY, WTMX/CHICAGO’s KOZMAN, SPIN DOCTORS NASHVILLE’s AL BROCK, KAIM/HONOLULU PD CORRY REYNOLDS, SIRIUSXM’s TIM FARLEY, WNKI/YARD/ELMIRA, NY PD SCOTT FREE, TOWNSQUARE MEDIA/LUBBOCK GM DALE HARRIS, RENEGADE SYNDICATION’S MARK FELSOT, KKPT/LITTLE ROCK MD JEFF ALLEN, KHFI/AUSTIN’s ANNE HUDSON, BRISTOL BROADCASTING/BRISTOL OM JASON REED, WBSX/WILKES-BARRE/SCRANTON PD MIKE DUFFY, and to WNCS/BURLINGTON PD JOHN MULLETT.

