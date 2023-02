Olivia Rodrigo Is 20 (Photo: Fred Duval / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on MONDAY (2/20), to BIG MACHINE LABEL GROUP’s KAYLAN MOODY, WTMX/CHICAGO’s KOZMAN, SPIN DOCTORS NASHVILLE’s AL BROCK, KAIM/HONOLULU PD CORRY REYNOLDS, SIRIUSXM’s TIM FARLEY, WNKI/YARD/ELMIRA, NY PD SCOTT FREE, TOWNSQUARE MEDIA/LUBBOCK GM DALE HARRIS, RENEGADE SYNDICATION’S MARK FELSOT, KKPT/LITTLE ROCK MD JEFF ALLEN, KHFI/AUSTIN’s ANNE HUDSON, BRISTOL BROADCASTING/BRISTOL OM JASON REED, WBSX/WILKES-BARRE/SCRANTON PD MIKE DUFFY, and to WNCS/BURLINGTON PD JOHN MULLETT.

Celebrating Birthdays on TUESDAY (2/21), industry legend DAVID GEFFEN, BEASLEY MEDIA VP/Digital Content ERIKA BEASLEY, promotion vet BRUCE REINER, former KOIT/SAN FRANCISCO PD BILL CONWAY, AMERICAN GENERAL MEDIA/SAN LUIS OBISPO VP/GM KATHY SIGNORELLI, former KHGE/FRESNO and KOSO/MODESTO PD AMANDA MCGRAW, BEEDUBCREATIVE’s BRIAN WALLACE, WDEZ/Wausau Brand Mgr. JOHN RICHARDS, former WMLL/MANCHESTER, NH PD ALEX JAMES, former WKCI/NEW HAVEN PD CHAZ KELLY, KFI/LOS ANGELES News Dir. CHRIS LITTLE, KRLD/DALLAS News Dir. TODD JEFFRIES, former iHEARTMEDIA/SAN FRANCISCO Digital PD KELSIE LOOS, KNIX/PHOENIX TIM HATTRICK, CUMULUS/TOPEKA VP/Market Mgr. NIC MERENDA, WTMX/CHICAGO MD JENNY VALLIERE, KRSH/SANTA ROSA OM/PD/MD ANDRE DE CHANNES, and ATLANTIC RECORDS’ DAMON LOTT.

« see more Net News