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'NPR News Now,' 'Crime Junkie,' SiriusXM Podcast Network Top Triton Digital January 2023 Podcast Rankers
by Perry Michael Simon
February 16, 2023 at 10:32 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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TRITON DIGITAL has released its JANUARY 2023 U.S. Podcast Ranker, measuring the top podcasts and top podcast sales networks for the month (among those participating in TRITON's services), and SIRIUSXM PODCAST NETWORK remained number one among sales networks with 56.5 million average weekly downloads and 15.8 million average weekly users. Based on downloads, "NPR NEWS NOW" dethroned "CRIME JUNKIE" for the lead; "CRIME JUNKIE" led "DATELINE NBC" based on number of listeners.
The rankers, with the caveat that like most rankers issued by measurement firms, the numbers do not include all shows and leave out those not participating in the companies' particular measurement system:
Top 20 networks by average weekly users:
1. SIRIUSXM PODCAST NETWORK
2. AUDACY PODCAST NETWORK
3. WONDERY
4. NPR
5. AUDIOBOOM
6. CUMULUS PODCAST NETWORK
7. NBCUNIVERSAL NEWS GROUP
8. WARNERMEDIA
9. PARAMOUNT
10. KAST MEDIA
11. STUDIO 71
12. ALL THINGS COMEDY
13. THE ROOST PODCAST NETWORK
14. SALEM PODCAST NETWORK
15. GUMBALL
16. CLOUD10
17. SONORO GLOBAL MEDIA CORP.
18. BONNEVILLE INTERNATIONAL
19. SPOKENLAYER
20. CBC/RADIO-CANADA
Top 20 networks by average weekly downloads:
1. SIRIUSXM PODCAST NETWORK
2. NPR
3. WONDERY
4. AUDACY PODCAST NETWORK
5. CUMULUS PODCAST NETWORK
6. AUDIOBOOM
7. NBCUNIVERSAL NEWS GROUP
8. WARNERMEDIA
9. PARAMOUNT
10. KAST MEDIA
11. SALEM PODCAST NETWORK
12. STUDIO 71
13. ALL THINGS COMEDY
14. THE ROOST PODCAST NETWORK
15. CLOUD10
16. GUMBALL
17. BONNEVILLE INTERNATIONAL
18. SONORO GLOBAL MEDIA CORP.
19. FOCUS ON THE FAMILY
20. CBC/RADIO-CANADA
Top 20 podcasts by average weekly users:
1. CRIME JUNKIE
2. DATELINE NBC
3. UP FIRST
4. MORBID: A TRUE CRIME PODCAST
5. NPR NEWS NOW
6. THE BEN SHAPIRO SHOW
7. SMARTLESS
8. MY FAVORITE MURDER
9. THE DAN BONGINO SHOW
10. 2 BEARS, 1 CAVE WITH TOM SEGURA & BERT KREISCHER
11. CNN 5 THINGS
12. LAST PODCAST ON THE LEFT
13. CONAN O'BRIEN NEEDS A FRIEND
14. POD SAVE AMERICA
15. HIDDEN BRAIN
16. OFFICE LADIES
17. WE CAN DO HARD THINGS WITH GLENNON DOYLE
18. FREAKONOMICS RADIO
19. WAIT WAIT... DON'T TELL ME!
20. FRESH AIR
Top 20 podcasts by average weekly downloads:
1. NPR NEWS NOW
2. CRIME JUNKIE
3. UP FIRST
4. DATELINE NBC
5. MORBID: A TRUE CRIME PODCAST
6. THE BEN SHAPIRO SHOW
7. FRESH AIR
8. THE DAN BONGINO SHOW
9. MY FAVORITE MURDER
10. WAIT WAIT... DON'T TELL ME!
11. SMARTLESS
12. NPR POLITICS PODCAST
13. POD SAVE AMERICA
14. LAST PODCAST ON THE LEFT
15. THE CHARLIE KIRK SHOW
16. WE CAN DO HARD THINGS WITH GLENNON DOYLE
17. CONAN O'BRIEN NEEDS A FRIEND
18. HIDDEN BRAIN
19. CNN 5 THINGS
20. FREAKONOMICS RADIO