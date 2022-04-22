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Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio January '23 PPM Ratings Today
by Charese Frugé
February 22, 2023 at 2:08 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO JANUARY '23 PPM Ratings for CHARLOTTE-GASTONIA-ROCK HILL, CINCINNATI, CLEVELAND, COLUMBUS, OH, KANSAS CITY,LAS VEGAS, ORLANDO. PITTSBURGH, PA, PORTLAND, OR, SACRAMENTO, SALT LAKE CITY-OGDEN-PROVO, and SAN ANTONIO. Find ratings for subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming FRIDAY 2/24, JANUARY '23 PPM Ratings for AUSTIN, GREENSBORO-WINSTON SALEM-HIGH POINT, HARTFORD-NEW BRITAIN-MIDDLETOWN, INDIANAPOLIS, JACKSONVILLE, and MEMPHIS.