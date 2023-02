Emily Blunt Is 40 (Photo: DFree / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY, (2/23), to TRIPLE TIGER RECORDS Pres. NORBERT NIX, iHEARTMEDIA/SOUTHWEST DIVISION Pres. KEVIN LEGRETT, retired COLEMAN INSIGHTS VP CHRIS ACKERMAN, former WWBB/PROVIDENCE’s TOM CAMPBELL, WFRN/SOUTH BEND PD JAMES CARTER, WBQT/BOSTON's HUSTLE SIMMONS, KTIP/PORTERVILLE-VISALIA OM/PD KENT HOPPER, SOUNDPROOF’s DAVID FOSTER, JOE LARSEN PRODUCTIONS Pres. JOE LARSEN, voiceover pro LISA MANNING, former WSTR/ATLANTA PD RON ROBERTS, TURNING POINT USA’s ALEX CLARK, former KSON/SAN DIEGO’s AMBER RAINEY, WHTS/GRAND RAPIDS’ KEN EVANS, and to WMTX-HD2/TAMPA PD MYCHAL MAGUIRE.

Celebrating Birthdays on FRIDAY (2/24), ALL ACCESS' MIKE PAULSEN, CAPITOL RECORDS SVP/Promotion DIXIE TIPTON, former SUMMITMEDIA/KNOXVILLE OM KEVIN “GRAVY” CANUP, KCBS-A/SAN FRANCISCO’s JOHN EVANS, BONNEVILLE/SAN FRANCISCO Dir./Sales STEVE DINARDO, consultant AL FIALA, former GEFFEN’s DARA KRAVITZ GOTTFRIED, WESTWOOD ONE's JIM MCCLURE, WXLK-WSLQ/ROANOKE PD KEVIN SCOTT, RCA's BRIAN HARRIS, KFCO/DENVER’s TONY V., WSTW/WILMINGTON, DE’s JOE ALAN, WLS-A/CHICAGO’s RAY STEVENS, NIELSEN Product Mgr. KIM MONROE, and RISER HOUSE ENTERTAINMENT’s ASHLEY MASCROFT.

